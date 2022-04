“Non vedo l’ora”: arriva l’annuncio da brividi di Laura Pausini

Laura Pausini ha comunicato via social una notizia che riguarda il suo nuovo progetto: l’annuncio della cantante riempie di gioia i fan.

L’attesa è finita: finalmente il nuovo lavoro di Laura Pausini è pronto per una nuova fase che inizia proprio oggi, martedì 5 aprile. Si tratta di un progetto a cui la celebre cantante tiene davvero molto, così come il suo pubblico che non vede l’ora di accompagnarla anche in questa tappa.

In quasi 30 anni di carriera, la Pausini ha collezionato innumerevoli successi che l’hanno portata a diventare una star internazionale che può vantare premi come il Grammy Award, i Latin Grammy e addirittura il Golden Globe.

Da quel lontano 1993, quando sul palco del Festival di Sanremo partecipò tra le Nuove Proposte con l’iconico brano La solitudine, non si è mai fermata e i suoi tour in giro per il mondo sono degli eventi attesissimi.

Come attesissima è stata l’uscita del nuovo progetto che, tramite social, ha fatto sapere essere diventato finalmente realtà.

Laura Pausini, sta accadendo davvero: l’annuncio che tutti aspettavano

Seguita da quasi 4 milioni di follower su Instagram, due giorni fa l’artista romagnola che vive da diversi anni a Miami, ha pubblicato un post in cui racconta com’è nata la sua nuova avventura. Per chi non lo sapesse, si tratta di un film intitolato Laura Pausini – Piacere di Conoscerti.

Non un documentario musicale, ma un vero film in cui si cerca di immaginare cosa sarebbe successo se Laura non avesse vinto a Sanremo nel 1993. Da giovedì 7 aprile la pellicola sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video.

“A marzo 2020, dopo un sogno, ho iniziato a scrivere sul mio telefono una storia che pian piano ha preso forma e oggi si chiama Laura Pausini – Piacere di Conoscerti. Da domani inizia la settimana che ho aspettato per due anni e non vedo l’ora di condividere ogni singola parte del processo con voi. Ci vediamo il 5 aprile a Roma all’Auditorium della Conciliazione, il 7 aprile a Madrid al Cine Capitol e… forse ci vedremo anche nel mezzo!”, si legge nella didascalia alla foto postata.

Notizia migliore non poteva esserci per i fan che la seguono fedelissimi da decenni: assolutamente imperdibile!