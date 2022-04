Rudy Zerbi dopo anni ammette l’errore su un’ex allieva di Amici: “Non avevo capito il suo grande talento”, a chi si riferisce

Al Tv Sorrisi e Canzoni, Rudy Zerbi confessa di avere un rimpianto riguardo un’ex allieva di Amici della quale ha capito tardi il talento.

Da diversi anni è nel corpo docenti della scuola di Amici, ma c’è stato un tempo in cui Rudy Zerbi frequentava il talent di Canale 5 solo in qualità di discografico. Oggi, come insegnante di canto, ha modo sicuramente di conoscere più a fondo gli allievi che si avvicendano di anno in anno nel programma, ma all’epoca era diverso.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alessandra Celentano, con la quale prepara alcuni dei ragazzi dell’attuale edizione alle puntate del serale, Zerbi ha confessato un retroscena che forse pochi immaginavano.

Si tratta di un rammarico che ha nei confronti di un’ex allieva del talent diventata poi famosissima. Da oltre dieci anni, questa giovane artista è ormai una star tra le più amate nel mondo della musica eppure Zerbi non ne comprese il talento ai tempi di Amici.

Rudy Zerbi, il retroscena che mai avremmo immaginato: c’entra un’ex allieva di Amici

Se la prof Celentano ha ribadito nuovamente le sue idee ferree sul mondo della danza che, a suo avviso, è materia per un ristretto gruppo di persone, Rudy ha confessato di aver preso una ‘svista’ in passato e di avere oggi un ‘rimpianto’.

In tanti anni di esperienza nel settore discografico Rudy ha collaborato con gli artisti più famosi ed ha scoperto diversi talenti. Ciononostante, il prof di canto ha ammesso: “Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone“. Ebbene sì, si tratta proprio dell’amatissima cantante salentina diventata una delle più grandi artiste in nel panorama musicale italiano. “Non ero ancora prof, andavo ad Amici da discografico. È importante ammettere i propri errori” ha spiegato Zerbi.

Indubbiamente ha poi avuto modo di ricredersi vista la straordinaria carriera che ha intrapreso la Marrone e il pienone che riesce a fare in ogni suo concerto.

Voi ve l’aspettavate?