‘Tu si que vales’ in lutto: il concorrente è morto in un incidente stradale

Una spiacevole notizia purtroppo ci raggiunge: lutto a Tu Sì Que Vales, il concorrente è rimasto vittima di un incidente stradale

Solamente pochi giorni fa abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Piero Sonaglia, collaboratore Mediaset che ha fatto da assistente in tutti i programmi di Maria De Filippi. Oggi un’altra spiacevole notizie sopraggiunge, lasciandoci tutti di stucco.

Tu Sì Que Vales in lutto. Il programma perde uno dei concorrenti dell’ultima edizione andata in onda lo scorso Autunno, si tratta di Angelo Marotta. L’uomo aveva partecipato al talent portando sul palco dinanzi ai giudici del programma, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, il suo talento da ballerino. Lo avevamo conosciuto nella puntata andata in onda con esattezza il 30 Ottobre 2021. La sua grande simpatia aveva conquistato la platea che gli aveva permesso di aggiudicarsi ben l’81% di voti in suo favore. Era stato inoltre particolarmente apprezzato e ben voluto dal conduttore Scotti nella sua scuderia, tanto da promettere che lo avremmo assolutamente rivisto in finale!

E’ il quotidiano ‘Ragusa News’ a darne la triste notizia, in quanto l’uomo era originario di Vittoria. Angelo Marotta sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale alle ore 05:30 di Domenica 3 Aprile 2022.

Tu Sì Que Vales, doloroso lutto: Angelo perde la vita in un incidente stradale

A passi di danza e con la sua verve ironica aveva conquistato giudici, pubblico in studio e telespettatori. Il concorrente di Tu Sì Que Vales, Angelo Marotta ha perso la vita in un incidente stradale. Il lutto sconvolge tutti. L’incidente stradale sarebbe avvenuto nel luogo d’origine di Angelo Marotta che di ritorno probabilmente da una serata di ballo si dirigeva verso casa. Nel suo rientro, provenendo da Scoglitti l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto finendo per scontarsi contro un auto parcheggiata. Per Angelo non ce stato niente da fare. La Polizia Municipale sta tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente e non esclude un possibile malore od un colpo di sonno che ha poi portato l’uomo a perdere il controllo della vettura.

La scomparsa di Angelo Marotta sconvolge tutti, e quanti coloro che avevano conosciuto l’uomo all’interno del talent show e ne avevano apprezzato non solo il talento portato in scena ma anche la sua simpatia ed ironia.

Ci stringiamo intorno ai familiari per la dolorosa perdita.