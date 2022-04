Uomini e Donne, chi è Aneta: età, lavoro e Instagram della dama del Trono Over

Uomini e Donne, chi è Aneta: età, lavoro e Instagram della nuova dama, protagonista del Trono Over della trasmissione.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, non mancano mai. E a rendere sempre più interessanti le vicende del trono più famoso della tv ci pensano le continue new entry. Una delle ultime dame approdate nel parterre femminile del trono Over è la bellissima Aneta.

La dama ha avuto una frequentazione piuttosto turbolenta con Armando Incarnato, ma, a quanto pare, la loro conoscenza è arrivata al capolinea. In attesa di scoprire di più sul suo percorso nella trasmissione di Canale 5, conosciamo meglio la dama: sapete come trovarla su Instagram?

Aneta è una delle nuove dame del trono Over di Uomini e Donne: ecco il suo canale Instagram

Aneta è una delle nuova dame del parterre di Uomini e Donne Over. L’abbiamo conosciuta i un primo momento grazie alla frequentazione con Diego Tavani, che non ha avuto lieto fine. In seguito ha deciso di uscire con il cavaliere napoletano Armando Incarnato, ma anche tra di loro, almeno per ora, sembra essere tutto finito. Ma a Uomini e Donne, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ci sarà un chiarimento tra i due protagonisti del trono Over? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio Aneta.

La dama ha 35 anni ed è originaria della Repubblica Ceca. Come si legge nella sua bio di Instagram, possiede una bottega di abiti a Roma. Al magazine di Uomini e Donne, Aneta ha ammesso di aver vissuto con molto imbarazzo le prime puntate in studio, essendo la sua prima esperienza in tv. Pian piano, però, la dama si sta sciogliendo: riuscirà a trovare il vero amore grazie alla trasmissione di Canale 5?

Come sempre accade quando arriva una nuova protagonista, i telespettatori si chiedono come trovarla sui social? Ebbene, il suo nome e cognome è Aneta Butchtova ed è così che potrete trovarla su Instagram. Ecco uno degli scatti condivisi sul suo profilo:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà il percorso di Aneta a Uomini e Donne”