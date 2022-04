Chi è il padre di Anna Tatangelo: sapete che lavoro fa?

Tutti amano ed apprezzano la voce di Anna Tatangelo, ma avete mai visto suo padre? Spunta uno scatto insieme: bellissimi.

Non solo musicista e cantante, ma anche conduttrice! A distanza di qualche mese dalla sua prima esperienza al timone di “Scene da un matrimonio”, la bella Anna Tatangelo è ritornata a raccontare le emozioni di alcune coppie di sposi nel giorno più importante della loro vita. E, con i suoi racconti e le emozioni, non perde occasione di rendere partecipi il suo pubblico di un momento indimenticabile.

Sapete proprio tutto sulla sua vita? Dal punto di vista sentimentale, sappiamo che Anna Tatangelo – dopo la separazione definitiva da Gigi D’Alessio – ha ritrovato l’amore con Livio Cori. E, proprio alle telecamere di Verissimo, ha svelato di stare molto bene con lui. Cosa sappiamo, invece, della sua mamma e del suo papà: li avete mai visti? Attivissima sul suo canale social ufficiale, qualche tempo fa, la giovanissima cantante di Sora ha condiviso una foto in compagnia di suo padre. Scopriamo insieme come si chiama e che lavoro fa nella sua vita.

Anna Tatangelo, avete mai visto suo padre? Come si chiama

Se Anna Tatangelo prova un amore smisurato per la sua mamma, non si può dire affatto il contrario verso suo padre. Voi l’avete mai visto? Alcune settimane fa, in occasione del suo compleanno, la cantante di Sora ha condiviso una serie di scatti in sua compagnia. E i nostri occhi non hanno potuto affatto fare a meno di notare l’immenso affetto che c’è tra loro. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? In particolare, come si chiama e di che cosa si occupa? Scopriamolo insieme.

Forse non tutti lo sanno, ma il padre di Anna Tatangelo si chiama Dante. Purtroppo, non ci è dato sapere granché sul suo conto. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che – insieme a sua moglie Palmira – abbia una pasticceria nel mercato di Sora, dove con le loro delizie fa leccare i baffi a tutti i clienti.

Quello tra Anna Tatangelo e suo padre Dante è un rapporto davvero speciale. È stato proprio lui, infatti, a “scoprire” il talento della cantante e ad incentivarla ad intraprendere una carriera in questo mondo. Ha fatto benissimo, vero?