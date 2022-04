Anticipazioni Ultima Fermata, puntata del 6 Aprile: ne vedremo delle belle!

Mercoledì 6 Aprile andrà in onda la terza puntata di Ultima Fermata, ma scopriamo insieme le sue anticipazioni: ne vedremo delle belle!

Aspettavate tutti questa giornata, vero? Per la terza settimana consecutiva, andrà in onda Ultima Fermata, nuovo programma di Maria De Filippi condotto e raccontato da Simona Ventura.

Andato in onda per la prima volta il 23 Marzo scorso, Ultima Fermata si è dimostrato immediatamente un programma completamente diverso da tutti gli altri. Nessuno di esso, infatti, ha mai dato la possibilità di ragionare, grazie all’aiuto di psicoterapeuti ed esperti del caso, sulle problematiche che hanno messo a repentaglio la storia d’amore delle coppie che vi hanno scelto di prendere parte. Ultima Fermata, invece, l’ha fatto! E fino a questo momento si sta dimostrando piuttosto vincente. Siete curiosi di scoprire le anticipazioni della puntata del 6 Aprile? Tra qualche ora, infatti, andrà in onda il terzo appuntamento, ma cosa accadrà?

Ultima Fermata del 6 Aprile, le anticipazioni: la scelta di Celeste

Così come le puntate scorse, anche quella del 6 Aprile sarà ricca di storie e di coppie che affronteranno il rispettivo o la rispettiva partner una volta per tutte. Dopo la storia di Luisiana e Biagio, che adesso sembrerebbero aver ritrovato il sereno, e Stefania e Giorgio, adesso pronti a mettere su famiglia, cosa dobbiamo aspettarci da questa terza puntata di Ultima Fermata? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Di anticipazioni ufficiali, al momento, non ce ne sono ancora, ma vedendo un po’ di video condivisi su Instagram, possiamo dirvi che nella puntata di questa sera ne vedremo davvero delle belle. A partire dalla storia di Celeste e Giuseppe, che scelgono di prendere parte ad Ultima Fermata per dare una svolta alla loro relazione, fino a quella di un simpaticissimo imprenditore pugliese che dopo aver tradito sua moglie con la sua segretaria, è sempre nel mirino della consorte. “Stefania vuole vedere il cellulare, dove sono stato, che cosa ho fatto. È talmente gelosa che mi fa girare col furgoncino”, ha detto il protagonista di questa puntata. Ma non solo. Anche Celeste ha i suoi validi motivi per prende parte al programma. Da diverso tempo, infatti, la giovane donna non si sente più considerata dal suo compagno, trovando conforto nel suo vicino di casa.

Insomma, una puntata ricca di introspezione e riscoperte. Come andrà a finire secondo voi?