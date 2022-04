Bridgerton, per tutti è la dolce Penelope: sapete in cosa è laureata la sua interprete, Nicola Coughlan?

La splendida e talentuosa Nicola Coughlan è ormai il volto iconico di Penelope nella celebre e acclamata Brigerton: sapete in cosa è laureata l’attrice?

Dotata di una bellezza angelica e di un talento straordinario, la splendida Nicola Caughlan si è fatta preso notare diventando uno dei personaggi più articolati e complessi della serie-evento “Bridgerton”. Per tutti è il volto iconico di Penelope, ma sapete in cosa è laureata la sua interprete, Nicola Caughlan?

Bridgerton è senza dubbio una serie appassionante che ha tenuto incollato il pubblico già con la primissima stagione, di cui la dolce Penelope è stata parte integrante e che sta spopolando già a pochi giorni dall’uscita della seconda. Curiosi di saperne di più sulla talentuosa Nicola?

Nicola Coughlan: in cosa è laureata l’attrice che interpreta Penelope in “Bridgerton”?

Non molto tempo fa vi abbiamo proposto uno scatto dell’attrice “fuori dal set” che lascia davvero senza parole. Ciò che non tutti sanno è che Nicola è di origine irlandese e che si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Senza mai arrendersi ha continuato a lavorare sodo fino ad approdare alla celebre e amatissima serie televisiva.

Seguitissima anche sui social, il suo profilo Instagram conta oltre un milione e mezzo di follower. Qui l’attrice condivide scatti dal set e della sua vita lavorativa mantenendosi in contatto con il pubblico. In alcuni scatti è possibile vederla in compagnia di alcune co-star di Bridgerton, vecchie e nuove, tra cui anche la splendida “Kate Sharma”, ovvero Simone Ashley che abbiamo già visto in un’altra celebre serie tv!

Per quanto riguarda i suoi studi, la splendida Nicole ha frequentato sia la Oxford School of Drama che la Birmingham School of Acting. Si è poi laureata in in lingua inglese e civiltà classica, titolo di studio conseguito all’Università Nazionale dell’Irlanda.

Non ci resta che attendere notizie riguardo alla terza stagione di Bridgerton: molti si chiedono già su quale dei tanti fratelli e sorelle sarà incentrata e cosa accadrà, la curiosità è tanta!