Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni irriconoscibili, cos’hanno combinato? Foto

In questa foto Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni sono davvero irriconoscibili, cosa hanno combinato? Non immaginereste mai.

Ognuno fa quello che vuole sul proprio canale social ufficiale, vero? Ne è l’esempio lampante Csaba Dalla Zorza, che qualche giorno fa ha condiviso una sua foto senza trucco appena sveglia, ma ce lo confermano a gran voce anche Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti.

Amatissimi volti tv, ma anche grandi amici nella vita reale, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti formano una coppia televisiva davvero impressionante. Insieme a Giorgio Panariello, come ricorderete, hanno dato vita anche ad uno spettacolo teatrale davvero imperdibile, mirato a sottolineare quanto il loro legame continui ad essere pazzesco ancora adesso. I tre fiorentini, infatti, si sono conosciuti quando erano davvero giovanissimi. Ed ancora oggi, a distanza di anni dal loro primo incontro, continua ad essere unitissimi. Ce lo dimostra questa foto che, alcuni mesi fa, il mitico Carlo Conti ha condiviso sul suo canale social ufficiale per il suo amico Leonardo. Avete visto anche voi? Sono davvero irriconoscibili!

Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti irriconoscibili: scatto tutto da ridere!

Un occasione davvero speciale, quella capitata a metà Febbraio scorso. E che Carlo Conti non ha potuto affatto fare a meno di festeggiare nei migliori dei modi. Il 17 Febbraio, infatti, è stato il compleanno del suo grande amico Leonardo Pieraccioni. E l’amatissimo conduttore ha scelto di fargli gli auguri in modo piuttosto originale. Oltre a dedicargli delle splendide parole che sottolineano quanto la loro amicizia duri da diversi anni, il buon Conti ha condiviso una loro immagini dove sono letteralmente irriconoscibili.

Se in un’immagine del tutto inedita Anna Falchi ha lasciato senza parole il suo pubblico, questo scatto di Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti vi farà venire sicuramente il sorriso sulle labbra. In occasione del compleanno del mitico attore fiorentino, il conduttore ha condiviso una foto tutta da ridere, ma che nasconde un significato davvero speciale.

“Spero di farti gli auguri per altri 41 anni”, ha scritto Carlo Conti a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia di Leonardo Pieraccioni più in là con gli anni. Uno scatto davvero divertente, ma che sta a sottolineare quando la loro amicizia sia eterna. Ce ne fossero di amici così!