Martedì 5 Aprile è andata in onda l’ultima puntata di Studio Battaglia, curiosi di sapere com’è finito? Colpo di scena clamoroso.

Quella terminata qualche ora fa è stata una serata di grandi “addii”. Oltre all’ultima e divertentissima puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai Uno è andato in onda il quarto ed ultimo appuntamento di Studio Battaglia.

A distanza di ben quattro settimane dal suo inizio, la serie televisiva ha salutato il pubblico di Rai Uno. E l’ha fatto con una puntata davvero “choc”. Chi ha seguito l’ultima puntata di Studio Battaglia, infatti, ha visto susseguirsi una serie di colpi di scena davvero impressionanti, che sicuramente li avrà lasciati senza parole. Chi, invece, non ha avuto la possibilità di poter assistere all’ultimo appuntamento, ha intenzione di scoprire insieme a noi com’è finito? Benissimo! Di seguito, quindi, vi racconteremo tutto quello che è successo nella puntata conclusiva di Studio Battaglia. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un finale di stagione davvero impressionante.

Com’è finito Studio Battaglia? Colpo di scena finale

In attesa del finale di stagione di “Noi”, riadattamento italiano della serie tv “This is us” interpretato da Lino Guanciale, Aurora Ruffino e tanti altri attori, gli affezionatissimi telespettatori delle fiction di Rai Uno hanno avuto la possibilità di assistere all’ultima puntata di Studio Battaglia. Siete curiosi di sapere com’è finito?

Come al solito, anche la quarta puntata di Studio Battaglia è stata suddivisa in due episodi. Nel primo, quindi, abbiamo assistito alla partenza di Anna e Massimo all’Argentario. I due, come abbiamo potuto vedere nel corso delle puntate precedenti, provano un’attrazione reciproca. Nonostante questa sia piuttosto forte, la donna ricorda al suo ex compagno di università e collega di essere sposata. Quando ritorneranno a lavoro, infine, avranno a che fare con un uomo che si sta separando dalla moglie.

Nel secondo episodio, infine, si assiste ad un vero e proprio colpo di scena. Si assiste allo “scontro” finale nell’udienza Parmegiani tra Marina ed Anna. A vincere, è proprio quest’ultima. La sconfitta, però, verrà mal digerita da Marina, che è sempre più convinta di voler vendere lo studio. Nonostante la gioia della vittoria, Anna riceve una bruttissima notizia: Massimo è in procinto di partire. È proprio a questo punto, quindi, che la donna si rende conto che dei suoi sentimenti. Cosa ne penserà Alberto? Infine, spiacevolissime notizie su Giorgio, padre delle tre ragazze ed ex marito di Marina: si sente male!

Insomma, da come si può vedere, un finale piuttosto aperto e ricco di questioni “irrisolte”. Ci sarà secondo voi una seconda stagione?