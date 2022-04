Gemma Galgani, pessima notizia: un vero colpo basso per i fan

Pessima notizia per Gemma Galgani e tutti i suoi ammiratori: si tratta di un vero e proprio colpo basso, l’avreste mai immaginato?

È una delle principali protagoniste di Uomini e Donne, Gemma Galgani! Entrata a far parte dello storico programma di Maria De Filippi circa 10 anni fa, la dama torinese si è dimostrata immediatamente come una delle protagoniste indiscusse.

Nel corso di queste dieci stagioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata la portatrice di vere e proprie emozioni. Fortemente innamorata dell’amore e, soprattutto, speranzosa che questo sentimento possa rallegrare ancora di più la sua vita, la dama torinese è stata la protagonista di tantissime e fantastiche frequentazioni. Chi è che non ha sognato insieme a lei quando – alla sua corte – è giunto Nicola Vivarelli? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Gemma è amatissima dal pubblico italiano e tutti sarebbero più che entusiasti nel vederla felice ed innamorata. Sperando che questo possa accadere al più presto, c’è una pessima notizia che riguarda proprio su di lei. A lanciare questa clamorosa indiscrezione, è stato proprio Nuovo Tv. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Pessima notizia per Gemma Galgani: cosa potrebbe accadere

Tutti gli amanti di Uomini e Donne e, soprattutto, di Gemma Galgani non hanno potuto fare a meno di notare di quanto la dama torinese sia sempre meno la protagonista di queste ultime puntate del dating show. Dopo la chiusura della sua frequentazione con Franco, la bella Galgani è rimasta senza cavaliere e con nessuno che ha intenzione di conoscerla. Un colpo basso, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto per lei, che ha intenzione di innamorarsi, ma anche per il suo pubblico, che impazzisce per lei.

Secondo Nuovo Tv, sarebbe in arrivo una pessima notizia! Da quanto si legge sul noto settimanale, sembrerebbe che persone molto vicine a Mediaset abbiano fatto sapere che Gemma sia pronta a dire “addio” a Uomini e Donne. E ad essere rimpiazzata da un’altra dama, che in tutti questi anni ha dato ampio sfoggio del suo carattere. “Gemma Galgani ha 72 anni, non può restare in tv per sempre”, si legge su Nuovo Tv.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi potrebbe sostituirla? Secondo Nuovo, la risposta è semplicissima: Ida Platano! Anche lei, infatti, è entrata in trasmissione ed anche lei, così come la sua amica, è spesso al centro dello studio con le sue avventure.