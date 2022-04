Giorgio e Stefania, è successo dopo Ultima fermata

Abbiamo conosciuto Giorgio e Stefania ad Ultima fermata: scopriamo cos’è successo dopo il programma.

Ultima fermata è un nuovo programma in onda su canale 5 e condotto da Simona Ventura. Nel format protagoniste sono delle coppie che non stanno vivendo un buon periodo all’interno della relazione e sono arrivate ad un punto fermo, dare un’ultima possibilità al rapporto o chiudere per sempre.

Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto Giorgio e Stefania. Tra i due l’amore è forte ma mentre la donna desidera un figlio e quindi diventare madre, Giorgio ha sempre manifestato la sua volontà di non volerlo. Durante la puntata lui ha espresso le sue paure, come il cambiamento fisico della sua amata, o il timore di come possa cambiare la loro relazione durante e dopo la nascita di un figlio, il dover cambiare i suoi orari, e anche la difficoltà di crescere un bambino data dal fatto che spesso piangono e fanno capricci. Stefania è arrivata ad Ultima fermata per cercare di far capire a suo marito il suo grande desiderio, Giorgio invece dal canto suo ha spiegato che sperava che sua moglie cambiasse idea.

Alla fine, anche grazie all’aiuto di terapisti, Giorgio si è guardato dentro e ha capito. Nella scelta finale ha spiegato a sua moglie che vuole provarci e così sono usciti dal programma insieme. Ma cos’è successo dopo?

Ultima fermata, che cosa è successo dopo il programma tra Giorgio e Stefania

Giorgio e Stefania sono usciti insieme da Ultima fermata. Lui ha spiegato che vuole provare a diventare padre perchè un figlio lo farebbe solo con lei che è la donna della sua vita. Ma che cosa è successo dopo il programma?

Stefania appare molto serena. Nel video dice che parteciperebbe al programma altre mille volte perchè è contenta che finalmente suo marito abbia potuto comprendere cosa le mancava. Giorgio ha commentato: “Quando ho contattato il programma speravo di uscire con delle certezze in più nella coppia, nella speranza che Stefania potesse cambiare il suo pensiero riguardo al figlio, però ho preso poi consapevolezza. Mi sono reso conto che era il momento che io cambiassi”.

Anche Stefania ha confermato che le intenzioni di suo marito sono cambiate e se prima era scettico e non voleva provarci, con il programma e grazie all’aiuto della psicologa del format, hanno potuto fare chiarezza. Giorgio ha detto che non vuole perderla e che ha preso questa decisione consapevole che ha 40 anni e che forse è il momento giusto per poter provare ad avere un figlio. “Stiamo provando ad avere un figlio finalmente… Lo immagino con i tuoi stessi occhi, con il tuo stesso sorriso“, ha detto Stefania.

Invece Giorgio ha detto: “Quello che io ho sperato si è realizzato, ovvero vedere un figlio come un valore aggiunto”. A quanto pare Giorgio e Stefania sono molto felici e stanno provando a diventare genitori.