Dopo la bufera nata dal caso della presunta bestemmia pronunciata a L’Isola dei Famosi, Mediaset avrebbe preso una decisione in merito.

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 4 aprile ha riservato parecchie emozioni: i naufraghi si stanno ambientando sempre di più nel loro nuovo habitat e, ovviamente, anche i disaccordi e le alleanze sono sempre più intense.

Dopo due settimane dall’inizio di questa avventura, sono già avvenute le prime eliminazioni al televoto ed i primi incidenti durante le prove, come nel caso di Patrizia Bonetti, costretta a tornare in Italia dopo essersi ustionata sfidando Roberta Morise nella prova del fuoco.

Anche in questa edizione non poteva mancare il cosiddetto “Bestemmia-gate” : stavolta è stato uno degli ultimi due naufraghi sbarcati sull’Isola a finire al centro della polemica, ovvero Silvano Michetti de I Cugini di Campagna.

Dopo essersi lanciato dall’elicottero ed aver raggiunto la riva insieme al suo amico Nick Luciani, si sarebbe lasciato andare ad un’espressione blasfema al microfono di Alvin. Almeno questo è ciò che molti utenti sui social sostengono. Lì per lì, nessuno ha commentato la faccenda e la diretta è proseguita senza accennare minimamente all’accaduto.

Mentre ci si chiede quale sarà la decisione di Mediaset al riguardo e se nella prossima puntata ci saranno ulteriori sviluppi, pare che l’azienda abbia già deciso la condotta da adottare.

Isola dei Famosi, cosa avrebbe deciso Mediaset sulla presunta bestemmia di Silvano Michetti

Come succede sempre in queste situazioni, la produzione deve valutare bene cosa sia effettivamente accaduto per prendere qualsiasi decisione. Alcuni utenti su Twitter hanno notato che, a quanto pare, Mediaset avrebbe già preso una direzione ben precisa.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity la scena della presunta bestemmia sarebbe stata tagliata. Sembrerebbe quindi che l’azienda voglia chiudere la questione una volta per tutte.

Evidentemente, dopo aver analizzato accuratamente il video incriminato, è stato appurato che non è stata pronunciata alcuna frase blasfema da Silvano. E, proprio per questo, a scanso di equivoci, si sarà voluto mettere a tacere tutto per evitare ulteriori polveroni.

Molto probabilmente l’argomento non sarà trattato in puntata giovedì, ma non resta che seguire la diretta per averne la certezza.