Litigio a L’Isola dei Famosi tra i fratelli Tavassi: Guendalina ed Edoardo sempre più in disaccordo, cos’è successo nel daytime di oggi.

Se il carattere forte e ‘fumantino’ di Guendalina Tavassi era già noto al pubblico ai tempi del Grande Fratello 11, in questa Isola dei Famosi 2022 stiamo scoprendo che il temperamento del fratello Edoardo non è certo da meno.

Lo sbarco dei due fratelli tra gli altri naufraghi, avvenuto in un secondo momento, era molto atteso dai telespettatori proprio per la curiosità di vedere quali dinamiche avrebbero generato.

Ed in effetti, non si può certo dire che stiano deludendo le aspettative: in questi pochi giorni trascorsi a Cayos Cochinos, Guendalina ed Edoardo hanno già avuto modo di scontrarsi varie volte. Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio, però, la lite ha toccato il loro rapporto anche fuori dal gioco e sono volate parole grosse.

Isola dei Famosi, la lite tra i fratelli Tavassi è incontenibile: volano stracci

In confessionale, Edoardo stava raccontando come procede la propria esperienza: con molta sincerità, il naufrago ha ammesso che il suo grande problema è la mancanza di volontà. Anche Guendalina lo ha detto: “E’ pigro, è così. Gli dici una cosa e dice mi scoccio, non mi va“. Poi ha aggiunto che il fratello non cucina e a quel punto Edoardo, sentendosi ‘pungere’, si è sfogato: “Bene, altro? Voglio un altro difetto“.

I toni non si sono affatto calmati in confessionale, dove l’uomo ha addirittura minacciato di andarsene via dal gioco. “Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stro****te, tutto il tempo a dire caz**te”.

Parlando con Clemente Russo del rapporto con sua sorella, Edoardo ha raccontato di sentire che Guendalina tende a sminuire lui e ciò che lo riguarda: Io sono il cogl**ne, il fallito, lo sfi**to. Lei è… Che pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella”.

Qualcosa ci dice che ne vedremo ancora delle belle tra i due, stay tuned!