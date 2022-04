Lorella Boccia: la nuova auto è uno splendore ma non tutto ‘fila liscio’, cosa succede

Un’auto bellissima quella acquistata da Lorella Boccia e suo marito, ma ci sarebbe un ‘problema’: la conduttrice racconta di cosa si tratta.

Diventata mamma da poco, Lorella Boccia si diverte a postare foto e video insieme alla sua dolcissima bambina Luce Althea. Lasciatasi alle spalle il brutto momento post gravidanza, l’ex ballerina di Amici 12 si gode le gioie della maternità.

E non potrebbe essere altrimenti, vista la felicità che aveva caratterizzato l’annuncio di Lorella e suo marito Niccolò Presta riguardo alla dolce attesa. In un post pubblicato su Instagram, si vedeva lei con l’ecografia che teneva la mano sulla pancia e, più in lontananza, lui felice della splendida notizia.

Sposati dal 2019, i due sono una coppia sempre più unita: figlio dell’agente Lucio Presta, marito di Paola Perego, nel 2017 Niccolò fece una romanticissima proposta di matrimonio all’ex protagonista di Amici e, a quanto pare, sembra proprio che il loro amore non conosca crisi.

La nascita della piccola ha anche portato i coniugi a fare un acquisto importante: una nuova auto, che Lorella ha mostrato in una storia Instagram. Qualcosa però, non starebbe ‘funzionando’: vediamo cosa succede esattamente.

Lorella Boccia spiega cosa ha fatto suo marito dopo l’acquisto della nuova auto

I tanti che seguono Lorella sui social sapranno sicuramente che le piace scherzare ed affrontare la vita col sorriso. Lo si nota dai post divertenti ed allegri di cui il suo profilo Instagram è pieno.

La bellissima e giovane mamma, che dopo l’esperienza nel talenti di Canale 5 si è affermata sempre di più come conduttrice tv, ha raccontato cosa succede da quando lei e il marito hanno comprato la macchina nuova.

Dopo alcuni simpatici video in cui la si vede in compagnia della sua tenerissima Luce Althea, ha svelato tra le risate che Niccolò l’ha lasciata senza le chiavi dell’auto. Ma come mai?

“Non so perché Nick mi nasconde le chiavi”, scrive la Boccia in una storia su Instagram dove mostra la vettura parcheggiata in giardino. Aggiunge poi delle emoticon alla frase: sono faccine che ridono, forse per scherzare sul fatto che suo marito non abbia abbastanza fiducia in lei come conducente.

“Donna al volante pericolo costante”, sostiene qualcuno…voi come la pensate a tal proposito?