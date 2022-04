Matrimonio a prima vista, la scelta: che cosa è accaduto tra Cristina e Mattia

Matrimonio a prima vista, che cosa è accaduto alla scelta finale tra Mattia e Cristina.

Si è conclusa l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista anche se manca ancora l’ultimissimo episodio, quello in vui scopriremo cosa è successo alle coppie dopo la scelta finale.

Il percorso di Mattia e Cristina non è iniziato bene, almeno nei primi momenti della cerimonia. La sposa ha avuto un crollo pensando che l’uomo fosse più grande. Quando ha scoperto la sua età e pian piano hanno cominciato a parlare, c’è stata una forte evoluzione nel rapporto. Evoluzione che però si è arrestata quando Cristina dopo essere partita per una settimana in crociera, è tornata. La coppia non è più riuscita a ritrovare quell’armonia che avevano raggiunto. Ci hanno comunque fortemente provato. Hanno sempre detto di trovarsi bene nonostante, per esempio Mattia non fosse proprio il prototipo di Cristina. Ma cosa è accaduto alla scelta finale?

Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina: che cosa è accaduto alla scelta finale

Mattia e Cristina sono apparsi nelle ultime settimane molto distanti. La distanza reale che c’è stata per il viaggio della sposa si è riversata sul loro rapporto. Nonostante tutto hanno cercato di ritrovarsi e ci hanno riprovato.

Ma che cosa è accaduto alla scelta finale? La coppia davanti agli esperti non si è lasciata le mani, le stringevano. Cristina ha poi risposto alla domanda di Andrea Favaretto, ovvero in che modo questa esperienza li avesse fatti crescere: “Sicuramente già il fatto di non fermarsi al primo ostacolo, nella vita reale non l’avrei fatto. Questo è un grande insegnamento per me”. “Per me le mie debolezze, le mie insicurezze sono uscite anche in questo contesto però sento che sto facendo un percorso anche di cambiamento. Sto cercando di lasciarmi andare, alle volte non mi lascio andare ai sentimenti”, ha invece commentato lo sposo.

Nada Loffredi ha poi fatto la famosa domanda a Mattia: “Vuoi rimanere sposato o vuoi divorziare?”, e lo sposo ha risposto: “Noi abbiamo parlato tanto di questa cosa, nonostante comunque le paure e i dubbi che ancora ci sono, vogliamo continuare a frequentarci”. Mattia a quanto pare ha parlato per entrambi. Cristina ha poi aggiunto: “Alla fine noi stiamo bene e sarebbe un peccato buttare tutti questi giorni in cui ci siamo trovati bene, i sentimenti”.

Ebbene, anche Mattia e Cristina hanno scelto di proseguire nel matrimonio. Manca però ancora l’episodio di Matrimonio a prima vista e poi, soltanto in questa puntata scopriremo cos’è successo dopo la fine del programma.