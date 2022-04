Quanto guadagna Ilary Blasi come conduttrice dell’Isola dei Famosi: numeri da capogiro

E’ la ‘padrona di casa’ de L’Isola dei Famosi, ma quanto guadagna Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice del reality show? Numeri da capogiro!

A due settimane dall’esordio della nuova stagione de L’Isola dei Famosi, abbiamo già assistito a scene che ci hanno lasciato a bocca aperta. In studio una splendida Ilary Blasi che con la sua disarmante bellezza e con i suoi look griffati incanta il pubblico ed i telespettatori da casa.

Conduttrice televisiva amatissima, Ilary Blasi è stata sin dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo una vera e propria icona di bellezza e lo può confermare il suo compagno di vita, Francesco Totti, che non appena ha visto il suo splendido sorriso non ha desiderato altro che avere la donna al suo fianco.

Ha una splendida famiglia e la sua carriera è stata sin dagli inizi davvero scintillante. Al timone della conduzione de Le Iene, del Grande Fratello Vip, Star in the Stars la bellissima conduttrice ha dimostrato di avere una notevole presenza scenica davanti la telecamera. Bellezza si ma Ilary Blasi ha anche un certo caratterino, sarà per questo che è amatissima dal pubblico? La showgirl e conduttrice televisiva non le manda certamente a dire! Ma se di Ilary Blasi sappiamo tutto o quasi, c’è una domanda che molti si fanno. Quanto guadagna Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi, quanto guadagna Ilary Blasi?

Precedentemente abbiamo scoperto quanto guadagnano i naufraghi con la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi eh ben i numeri sono davvero sbalorditivi!

Tutto però si chiedono quanto guadagna invece Ilary Blasi? Beh c’è da dire che se qualche indiscrezione era trapelata in merito al guadagno dei concorrenti che hanno preso parte a questa avventura, lo stesso non si può dire per la conduttrice romana.

Ad oggi non è reso noto quale sia il guadagno percepito dalla conduttrice alla conduzione dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Quello che sappiamo però è che il cachet per la conduzione della scorsa edizione era davvero da capogiro! Pari a circa 50mila euro per ogni puntata, lo sapevate?