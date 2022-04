Ricordate Tonio Cartonio della ‘Melevisione’? Notizia pazzesca che riguarda proprio lui

Incredibile novità per Danilo Bertazzi, storico interprete di Tonio Cartonio: il conduttore tanto amato dai più piccoli tornerà presto in tv!

L’infanzia, si sa, è il periodo più magico della vita: a quegli anni sono legati i ricordi più indelebili dell’esistenza e le persone, i giochi, i racconti che ne hanno fatto parte segnano per sempre il nostro percorso. Accade così anche per i programmi tv che guardavamo a quell’epoca: chi può dimenticare trasmissioni come Solletico, Bim Bum Bam o Ciao Ciao? Anche la Melevisione, arrivato qualche anno dopo, precisamente nel 1999, è stato un format amatissimo da coloro che erano bambini all’epoca.

Ambientato nel Fantabosco, era un programma contenitore di cartoni animati trasmesso su Rai 3 fino al 2010 e su Ray Yoyo dal 2011 al 2015. Uno dei suoi personaggi più iconici è stato senza dubbio Tonio Cartonio, il folletto interpretato da Daniele Bertazzi, principale protagonista delle prime sei stagioni.

Ebbene, una grandissima novità riguarda proprio lui: lo rivedremo in tv molto presto con un nuovo format in onda su Rai Yoyo a partire da lunedì 11 aprile. Anche la nuova generazione potrà così conoscere il bravissimo conduttore mentre per i più grandi sarà un modo per lasciarsi andare a teneri ricordi. Scopriamo allora tutti dettagli di questa sorpresa!

Tonio Cartonio sta per tornare in tv: ecco dove lo vedremo

La trasmissione che vedrà al timone Bertazzi andrà in onda tutte le mattine alle 7:20 e si chiamerà “Calzino”. Ogni pomeriggio, alle 16:40, verrà invece trasmessa la replica. Ritroveremo l’indimenticabile Tonio Cartonio, che come sempre insegnerà tante cose nuove ai bimbi, ed accanto a lui un nuovo amico, appunto Calzino.

Quest’ultimo, stanco di restarsene da solo in un cassetto, decide di scoprire finalmente il mondo esterno e lo farà grazie al suo amico Danilo Bertazzi che si occupa delle attività di Giocagioca. A lui porrà domande che serviranno ad esplorare ed a comprendere il mondo.

Nato da un’idea della vice direttrice di Rai Ragazzi, Mussi Bollini, il programma è dedicato ai bambini tra 1 3 ed i 5 anni e prevede la suddivisione di ogni puntata in quattro blocchi. In ognuno si gioca attraverso diversi strumenti: l’arte, la musica, le linee, le forme e le parole, e infine il movimento.

Oltre a loro troveremo anche Marilena Ravaioli, esperta di psicomotricità e di danza, specializzata nel mondo dell’infanzia, la quale racconterà aneddoti ed esperienze quotidiane spiegandoli mediante giochi in movimento.

Calzino sarà sicuramente un successo tra i più piccoli, ma scommettiamo che conquisterà anche i grandi?