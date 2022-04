Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio: “Posso finalmente annunciarvi…”

Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio, non ha potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori una novità davvero pazzesca.

Chi lo dice che i canali social sono utilizzati solo per la condivisione di scatti fotografici da urlo? C’è chi, oltre a svolgere questa “pratica”, è solito condividere sul proprio profilo interessantissimi annunci. È il caso, ad esempio, di Luca Argentero, che ha annunciato una clamorosa novità dopo Doc-Nelle tue mani oppure di Laura Pausini, ma anche di Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio.

Con un profilo Instagram che conta più di 200 mila followers, la giovanissima fidanzata di Ezio Greggio non perde mai occasione di poter restare in contatto con il suo numerosissimo pubblico. Spulciando sulla sua bacheca, ad esempio, siamo stati capaci di rintracciare tantissimi scatti che ritraggono la sua bellezza, ma anche un vero annuncio a sorpresa. “Posso finalmente annunciarvi..”, inizia proprio così uno degli ultimi post di Romina Pierdomenico. A questo punto vi chiediamo: siete curiosi di saperne di più? Eccovi accontentati!

Romina Pierdomenico, nuova avventura per la fidanzata di Ezio Greggio: l’annuncio a sorpresa

Era talmente pazza di gioia che Romina Pierdomenico non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo amatissimo pubblico questa fantastica notizia a sorpresa. Bella come non mai, dunque, la fidanzata di Ezio Greggio ha reso partecipi i suoi sostenitori della sua nuova avventura. Sia chiaro: non riguarda né l’ambito della moda e né quello della tv, bensì la radio! Davvero incredibile, vero? Scopriamo insieme qualche cosa in più.

“Sono entrata a far parte di questa incredibile e stupenda famiglia di 105 con il programma 105 Friends”, ha detto Romina. Spiegando, quindi, quando è possibile ascoltare la sua voce oppure vederla sul canale digitale 66. Ogni Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 12, la bella Pierdomenico sarà in diretta radiofonica.

Cosa aspettate? Non perdetevi affatto alcuna puntata di “105 Friends”.

Ve la ricordate a Uomini e donne?

Forse non tutti lo ricordano, ma Romina Pierdomenico si è fatta ampiamente apprezzare nel famoso dating show di Maria De Filippi. Era esattamente il 2015 e la modella abruzzese, davvero giovanissima, scendeva le scale di Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Barbato.