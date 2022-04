Rossella Brescia, l’avete mai vista senza trucco e filtri? Lo scatto

Avete mai visto Rossella Brescia senza trucco e filtri? La conduttrice non si nasconde e si mostra al naturale.

Rossella Brescia ha conquistato il cuore del pubblico con il suo talento. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono stati fatti al concorso di bellezza Miss Italia. Ma appena dopo il diploma non tardano ad arrivare le prime esperienze lavorative.

Ballerina, attrice e conduttrice, ha fatto parte del cast di numerose trasmissioni televisive. Impossibile dimenticarla nelle vesti di ballerina e di insegnante di danza a Saranno Famosi, programma poi denominato Amici di Maria De Filippi. In questi anni ha avuto modo di ampliare la sua carriera e di formare un curriculum di tutto rispetto. E’ diventata anche una conduttrice radiofonica e ha aperto una scuola di danza, dove trascorre molte delle sue giornate. Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un canale social. Pensate che il suo instagram è seguito da oltre 300 mila follower e migliaia sono le foto condivise.

E’ una professionista di un certo livello ma dobbiamo dire che è anche una donna bellissima: fascino, bellezza e tanto tanto talento non le mancano. E non cambierete idea nel vederla senza trucco: lo scatto.

Rossella Brescia senza trucco e senza filtri: lo scatto che lascia senza parole

Ballerina, conduttrice, attrice, Rossella Brescia vanta una carriera pienissima. Tra le sue prime esperienze televisive ricordiamo Miss Italia ma subito dopo ne sono arrivate altre e sempre di più.

Negli ultimi anni è diventata una conduttrice radiofonica e leggendo sul web abbiamo anche appreso che ha aperto una scuola di danza a Martina Franca. Ed è proprio in questo luogo che trascorre molte delle sue giornate, insegnando l’arte che l’ha sempre accompagnata. E’ una professionista di grande livello ma è anche una donna di carattere, e dalla bellezza e dal talento che di certo non passano mai inosservati. Siamo sicuri che non cambierete idea nel vederla senza trucco.

Cosa ne pensate? Rossella Brescia si mostra in questo vecchia foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo instagram senza make up e senza filtri. Non sembra assolutamente che ci siano differenze. Ha un viso molto bello, una carnagione chiara e un colore di capelli più sul nero che in contrasto con i suoi colori chiari non fanno altro che accrescere la sua bellezza.