Sabrina Ferilli regala ai follower uno spettacolo imperdibile nel dietro le quinte di Amici 21: che schianto!

Sabrina Ferilli incanta i fan con un video sui social dove mostra il dietro le quinte della terza puntata di Amici 21: resterete senza parole!

Prosegue a passo spedito il serale di Amici 21: il talent show di Canale 5 che da oltre vent’anni ha la missione di sfornare giovani artisti è giunto ormai alla sua edizione numero 21, ma non sembra affatto mostra segni di stanchezza.

Portato al successo dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, la fase serale del programma è quella che in assoluto accende di più i commenti e le interazioni social. Lo sa bene Sabrina Ferilli, giudice d’eccezione nel corso della terza puntata di Amici 21, in sostituzione di Stash, risultato purtroppo positivo al Covid.

Come accade ormai da anni a Tu sì que vales, la presenza dell’attrice romana anche in questo caso è stata una sorpresa graditissima al pubblico che ne ammira l’ironia, la semplicità e, ovviamente, la superba bellezza.

Bellezza che si nota anche nel dietro le quinte del programma, come mostra chiaramente il video pubblicato da Sabrina su Instagram.

Sabrina Ferilli ad Amici 21: il dietro le quinte lascia tutti a bocca aperta, pazzesca

Dopo aver incantato tutto il Teatro Ariston al Festival di Sanremo di quest’anno, la Ferilli ha accolto con gioia l’invito di “Queen Mary” con la quale condivide un’amicizia annosa. In perfetta sintonia l’una con l’altra, le due donne sono state spesso protagoniste di divertenti siparietti che hanno fatto divertire i telespettatori.

Nel video che ha fatto incetta di like e commenti anche da parte di colleghi del mondo dello spettacolo, la bella romana appare mentre dal backstage si dirige verso lo studio vestita con un abito aderente che stuzzica non poco l’immaginazione.

L’abito mette in risalto in maniera impeccabile la perfezione del fisico della Ferilli, che all’età di 57 anni non ha nulla da invidiare alle più giovani. Merito anche di un portamento ed una classe capaci di ammaliare.

C’è da dire che anche nel video in questione, la Ferilli conquista con un pizzico di ironia, che poi resta sempre la sua arma migliore.

Complimenti!