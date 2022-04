Vi ricordate anche voi di Sarah Neely, giovanissima paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite? Eccola com’è diventata oggi: uno schianto!

Sono tantissime le storie che sono state raccontate nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, ma questa di Sarah Neely è tra quelle che – ancora adesso – viene ricordata con immenso affetto. Giovanissima, ma con una storia alle spalle piuttosto turbolenta, la venticinquenne aveva un disperato bisogno di aiuto. E – grazie al dottor Nowzaradan – è riuscita a centrare uno dei suoi più grandi obiettivi: ritornare in forma.

Quando è entrata a far parte della clinica di Houston, Sarah superava i 20 anni, ma il suo peso era decisamente eccessivo per la sua età. Influenzata dal divorzio dei suoi genitori e i problemi di tossicodipendenza di suo padre, la Neely aveva trovato nel cibo un ottimo compagno. Nel cosiddetto “junk food” la ventiquattrenne era solita sfogare la sua rabbia e il suo dolore, incurante del fatto che questo potesse portarla all’obesità. A solo 8 anni, infatti, Sarah pesava 100 kg. Ed adesso che era una ragazza ne pesava il triplo. Com’è diventata oggi dopo Vite al Limite?

Com’è oggi Sarah Neely dopo Vite al Limite? Uno schianto

Così come quello Angela, anche il percorso di Sarah Neely a Vite al Limite non è stata affatto facile. Seppure avesse come unico obiettivo quello di dimagrire, la ventiquattrenne ha vissuto parecchi alti e bassi. Nonostante questo, però, è sempre riuscita a trovare una grande forza dentro di sé e a battere ogni tipo di record. Terminato il suo percorso nella clinica di Houston, la bella Neely è riuscita a pesare ben 178 kg. Cosa sappiamo su di lei adesso dopo Vite al Limite?

Non solo Amber Rachdi, ma anche Sara Neely è un vero e proprio schianto di donna dopo Vite al Limite. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione a Vite al limite, ma sembrerebbe che la donna non abbia perso le buone e sane abitudini. Sposata con l’amore della sua vita, la Neely sembrerebbe essere diventata mamma. Ma non solo. La trasformazione di questi anni è davvero pazzesca! Guardatela un po’ qui, non ve ne pentirete affatto:

È davvero splendida, non c’è che dire!