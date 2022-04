Dopo qualche giorno dalla bestemmia di Silvano Michetti in diretta a L’Isola dei Famosi, è arrivata la decisione ufficiale della produzione.

Un’importantissima comunicazione è appena arrivata! A distanza di qualche giorno dallo sbarco di Silvano Michetti, insieme al suo fedelissimo compagno, a L’isola dei Famosi e la presunta bestemmia in diretta televisiva, è arrivata la decisione ufficiale della produzione.

Il “caso” Silvano Michetti e la presunta bestemmia è scoppiato subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’isola dei famosi. Appena arrivato sulla spiaggia insieme a Nick Luciani, il cantante de I Cugini di campagna si è lasciata andaro ad un’espressione blasfema. In studio, al momento dell’accaduto, nessuno si è reso conto di cosa fosse successo. È sui social, però, che sono iniziati ad apparire i primi messaggi, mirati a sottolineare le parole del buon Michetti. È proprio per questo motivo che, dopo la prima decisione di Mediaset, qualche istante fa è arrivata una comunicazione importantissima. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Silvano Michetti e la bestemmia in diretta: cosa ha deciso Mediaset

In merito al caso della presunta bestemmia in diretta, Mediaset si era espresso in mattinata. Pochissimi istanti fa, invece, è arrivata la sua decisione definitiva. Con un breve e conciso comunicato, infatti, l’azienda di Cologno Monzese non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento e comunicare ai suoi telespettatori quanto deciso. Un annuncio che tutti aspettavano con ansia e che prontamente è stato condiviso anche dalle pagine social dell’adventure reality di Canale 5. Capiamo insieme cosa Mediaset ha scelto di fare.

Silvano Michetti è stato definitivamente squalificato da L’isola dei famosi. A distanza di pochissimi giorni dal suo ingresso in gioco insieme al suo collega e grande amico Nick Luciani, il buon Michetti ha dovuto abbandonare per sempre Playa Accoppiada e i suoi compagni di gioco. Un grandissimo duro colpo, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, nessuno si sarebbe mai immaginato.

Cosa ne pensate di questa decisione della Mediaset? È giusto, secondo voi, che Silvano Michetti sia stato squalificato?