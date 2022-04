Stefano De Martino, il post in costume: “Non sai in quanti me lo hanno scritto”

Il post pubblicato da Stefano De Martino con la foto in costume scaturisce diversi commenti: “Non sai in quanti me lo hanno scritto”.

Stefano De Martino è impegnato nel ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi. Per il conduttore, come anche per Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, questo è il secondo anno consecutivo nel talent show in questa veste.

Ma lo stiamo vedendo anche nella veste di presentatore a Stasera tutto è possibile, programma di cui ha preso il timone dal 2019. Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo ha un profilo social ed è anche molto seguito. Sono oltre 4 milioni e mezzo i follower che lo seguono. Gli scatti sono migliaia. De Martino pubblica spesso foto. Alcune riguardano la sua vita professionale ma ci sono molte che sono più personali, dove sono raffigurati i momenti di relax da solo o anche in compagnia del piccolo Santiago. C‘è un post però che non è passato inosservato non solo agli occhi dei suoi fan ma anche a qualcuno che in moltissimi conoscono, tanto che il commento ha scaturito la ‘reazione’ del conduttore.

Anche Stefano De Martino è molto social. Il suo profilo instagram è seguito da oltre 4 milioni e mezzo di follower: questi sono numeri da vera star! E le foto sono migliaia. Molte riguardano l’aspetto professionale della sua vita altre invece la sfera più intima.

Il conduttore spesso pubblica scatti in cui si trova in posti meravigliosi per godersi qualche giorno di relax ma anche diversi in cui si trova a casa. Perchè il luogo più comodo per riposare è sicuramente la propria dimora. C’è un post non recentissimo, che risale a febbraio, che ha catturato l’attenzione non solo dei fan ma anche di qualcuno che conosciamo molto bene. Stefano ha pubblicato questo scatto, bellissimo, mentre si trova al mare e ha scaturito il commento di un amato personaggio del mondo dello spettacolo. Ovviamente, anche la sua reazione non si è fatta attendere.

Francesco Arienzo, noto comico che abbiamo conosciuto nel 2017 grazie a Italia’s Got Talent, ha provocato la reazione ironica anche dei fan e non solo del conduttore. Ha scritto a corredo di questo meraviglioso scatto: “Stè, come c*** ci assomigliamo, incredibile!“. E Stefano poteva non commentare provocando l’ilarità anche dei suoi follower?

Il conduttore ha scritto: “Non sai in quanti me lo hanno scritto, in questa foto poi particolarmente”. I follower non hanno potuto non commentare lo scatto e le battute scambiate tra De Martino e il comico. E’ evidente che tra i due c’è una bella amicizia.