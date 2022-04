Ultima fermata, chi sono Celeste e Giuseppe e perchè partecipano nel programma: scopriamo le ragioni.

Simona Ventura è alla conduzione del nuovo programma che ha debuttato su canale 5, Ultima fermata. La conduttrice segue le coppie che vi partecipano, raccontando prima la loro storia e spiegando i vari passi che fanno all’interno della casetta.

Queste coppie decidono di partecipare al programma perchè non stanno vivendo un momento di serenità. Le ragioni sono diverse, come la mancanza di dialogo, la difficoltà di superare uno o più tradimenti, la mancanza di passione o altri motivi. Alla fine, alla scelta finale decidono se restare insieme o proseguire su due binari diversi. Questa sera, mercoledì 6 aprile avremo modo di ascoltare la storia di Celeste e Giuseppe. Come mai partecipano al programma? Scopriamo le ragioni che li hanno spinti a scrivere ad Ultima fermata.

Ultima fermata, chi sono Celeste e Giuseppe e perchè partecipano al programma

Nelle prime due puntate di Ultima fermata abbiamo conosciuto diverse coppie. Alcune sono uscite insieme consapevoli di voler provarci ancora e dare un’ultima possibilità alla relazione. Sembrerebbe che molte cose nel rapporto dopo il programma siano cambiate e tutto sia in fase di miglioramento. Ma ci sono state anche coppie che hanno deciso di non uscire insieme.

Questa sera, mercoledì 6 aprile, avremo modo di conoscere meglio Celeste e Giuseppe. Nel frattempo scopriamo come mai hanno deciso di scrivere ad Ultima fermata. Nel video del promo che vediamo della puntata, Celeste dice che nella loro relazione manca il dialogo: “Nel nostro rapporto manca tantissimo il dialogo, mi sono sentita parecchie volte sola e tantissime volte non capita. In questo periodo che mi sentivo fragile ho conosciuto un vicino di casa”. La donna ha inoltre raccontato di aver scoperto sei sette tradimenti: “Lui me li ha sempre ammessi, si è sempre assunto le sue responsabilità di dire ‘sì è vero, l’ho fatto’, ti dava anche le spiegazioni, tipo non so bene perchè l’ho fatto, non stavo bene con la testa, non ci ho messo sentimento”.

Celeste ha spiegato che per l’amore che prova l’ha sempre perdonato. Giuseppe dal canto suo dice che la sua compagna non gli fa vivere se stesso: “Se io vado al bar e parlo con uno sconosciuto, dice perchè parli con questo”. Racconta di non sentirsi mai apprezzato.

Cosa succederà tra Giuseppe e Celeste? Lo scopriremo nella nuova puntata di Ultima fermata.