Ultima fermata, Stefania e Luca: “E’ sempre stato un farfallone, non se ne fa sfuggire una”

Ultima fermata, chi sono Stefania e Luca e perchè la coppia partecipa al programma.

Ultima fermata è un programma nuovo che ha debuttato su canale 5 il 23 marzo. E’ condotto da Simona Ventura. Nel format partecipano delle coppie che stanno vivendo dei problemi all’interno della relazione. Nelle puntate precedenti abbiamo conosciuto coppie che hanno scelto di partecipare perchè non c’era più quella passione di prima, o il dialogo, o comunque il sentimento si era andato sfumando a causa dei tradimenti.

I protagonisti sono seguiti da terapisti che li aiutano durante il percorso. Alla fine dovranno scegliere, continuare insieme o procedere su due binari diversi. Nella puntata di questa sera, mercoledì 6 aprile, avremo modo di conoscere Stefania e Luca. Scopriamo perchè hanno scelto di partecipare.

Ultima fermata, Stefania e Luca: perchè partecipano al programma

Questa sera avremo modo di seguire una nuova puntata di Ultima fermata, il format in onda su canale 5 e condotto da Simona Ventura. La presentatrice ha il compito di spiegare il percorso delle coppie e cosa succede man mano nelle casette. Nella nuova puntata conosceremo Stefania e Luca: scopriamo perchè hanno deciso di partecipare.

Luca ha esordito dicendo: “Sto con Stefania da 12 anni, vuole controllare il mio cellulare, dove sono stato, cosa ho fatto. E’ talmente gelosa che vuole farmi girare con il furgone, ma io ho la mia porsche, dice che vado a rimorchiare”. Stefania dal canto suo invece ha spiegato “Sono qua perchè ho delle corna enormi in testa e nonostante siano passati quasi 4 anni non mi scendono“. La donna vuole una cosa dal suo compagno, il telefono. Nel video Luca dice che secondo lui il cellulare è solo un pretesto perchè non ha neppure i social. Inoltre spiega anche che lei gli ha chiesto di mettere la posizione per poter sapere.

“Lui è sempre stato molto farfallone, piacione, non se ne fa sfuggire una”, ha detto Stefania. A quanto pare la donna ha chiesto a lui di fare una sorta di patto, un compromesso: per provare un po’ di fiducia il suo compagno deve darle il telefono. Cosa succederà tra Stefania e luca? Staremo a vedere.