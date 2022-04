Uomini e Donne, colpo di scena dopo la scelta di Matteo Ranieri: l’indiscrezione riguarda Federica Aversano

Secondo quanto rivela Mondo Tv 24, ci sarebbe un clamoroso colpo di scena per Federica Aversano: cosa potrebbe accadere all’ex corteggiatrice.

Sono passate alcune settimane dalla scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri e si continua a parlare di Federica Aversano, sua ex corteggiatrice il cui percorso non ha avuto l’happy end desiderato.

L’ex tronista ha infatti scelto la sua rivale, Valeria Cardone, contrariamente alle previsioni di gran parte dei telespettatori. Ricordiamo infatti che nonostante diverse incomprensioni che avevano portato la bella 28enne a ritirarsi dal programma, Ranieri l’aveva rivoluta in studio. Il giovane l’aveva perfino raggiunta sotto casa per convincerla a proseguire il percorso in trasmissione.

Eppure, la casertana sembra destinata a restare protagonista del dating show in un modo o nell’altro: proprio dopo aver ricevuto la delusione da parte di Matteo, ricordate chi ha cercato di trattenerla nel programma proponendole una conoscenza? E’ stato Alessandro Vicinanza, cavaliere salernitano del Trono Over che dopo aver chiuso con Ida Platano ha confessato di provare da un po’ di tempo interesse per Federica.

Nulla da fare però per lui, che ha ricevuto un rifiuto. Ora, stando a quanto rivela Mondo Tv 24, spuntano delle voci che vorrebbero un ritorno dell’ex corteggiatrice. Ma in quale ruolo? Scopriamo tutto nel dettaglio!

Federica Aversano di nuovo a Uomini e Donne? Il rumor sull’ex corteggiatrice

In base a quanto trapelato, pare che Maria De Filippi voglia offrire un altro tipo di percorso alla Aversano. Sul sito si legge: “Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione ovviamente con un altro ruolo”.

Il ruolo sarebbe quello di tronista, specifica il portale. In effetti, dopo il “no” ad Alessandro Vicinanza che l’avrebbe portata diventare una dama del Trono Over, il posto più probabile sarebbe certamente quello sul Trono Classico.

Se dovesse verificarsi questa ipotesi, si può immaginare che la sua avventura inizierebbe a settembre. Un’indiscrezione che farà sognare i fan di Federica, ma è necessario attendere ancora per scoprire cosa accadrà davvero.

A voi piacerebbe come prossima tronista?