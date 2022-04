Uomini e Donne: Tina Cipollari risponde a una domanda sui suoi amori passati e lascia di stucco anche Maria De Filippi

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha regalato imperdibili colpi di scena tra cui la risposta di Tina Cipollari sui suoi amori passati.

L’affezionato pubblico di Uomini e Donne non potrà certo dire di essersi annoiato seguendo la puntata andata in onda oggi, mercoledì 6 aprile. Di certo, il momento più emozionante è stato il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, giunto in un momento davvero complesso per la sua ex Ida Platano. Sappiamo che la dama bresciana ha sofferto molto per la rottura con lui e sicuramente rivederlo in studio non poteva lasciarla indifferente.

Tanto più che le ultime frequentazioni della donna non sono andate affatto bene: dopo aver frequentato Marcello e Diego, anche con Alessandro Vicinanza la conoscenza non è sfociata in un rapporto serio per una mancanza di coinvolgimento sufficiente da parte del salernitano.

Guarnieri e la Platano hanno anche ballato insieme e tanto è bastato a far sciogliere in lacrime lei. Tina e Gianni hanno dedotto quindi che, in fondo, i sentimenti per Riccardo non sono mai svaniti ed Ida ha confermato citando Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Tina allora le ha chiesto se si trattasse di una dichiarazione a Guarnieri ma la dama ha negato spiegando che è semplicemente consapevole di non essere più riuscita ad amare con la stessa intensità.

A quel punto, Gianni Sperti ha stuzzicato la bionda collega: “Non quanti amori hai avuto tu…”. La risposta della Cipollari non è stata però quella che molti forse si aspettavano.

Uomini e Donne, Tina Cipollari risponde sul suo passato in amore e Maria De Filippi commenta: “Frecciatina”

Col suo tono deciso e senza peli sulla lingua, la famosa opinionista ha risposto sicura: “Uno e allora? Che hai da dire?”. Maria ha dato per scontato che la donna si riferisse all’ex marito e padre dei suoi figli Chicco Nalli.

Qui, il colpo di scena: Tina ha precisato che non si tratta dell’ex coniuge. La De Filippi, sorpresa, ha detto ridendo: “Sarà punitiva in questo momento. Non so a chi vuol mandare la frecciatina, ma c’è una frecciata a qualcuno a casa. Non so dove vuole andare a parare”.

L’opinionista però ha insistito ed ha spiegato che si tratta di un amore vissuto 30 anni fa dopo il quale non ha mai più provato lo stesso coinvolgimento.

Capace di spiazzare sempre tutti, Tina è davvero impareggiabile!