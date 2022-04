Vittorio Sgarbi irriconoscibile: giovanissimo in questo scatto

In pochissimi avranno visto questo scatto da giovanissimo di Vittorio Sgarbi: l’avreste riconosciuto? Eccolo qui, davvero incredibile.

Tutti noi abbiamo un profilo social e tutti noi siamo soliti condividerci su ogni cosa! C’è chi, infatti, ne approfitta per rendere parteci il suo pubblico di importanti novità, come Luca Argentero, e chi sceglie di mostrare scatti di sé del passato, proprio come Guendalina Tavassi.

Tra i tantissimi Vip che hanno scelto di condividere immagini inedite di sé, c’è anche il mitico Vittorio Sgarbi. Affermato critico d’arte ed amatissimo volto tv, vanta di un successo davvero impressionante anche sul suo canale Instagram. Pensate, il buon Sgarbi conta all’attivo più di 550 mila followers e ben 739 post. Insomma, dei numeri decisamente pazzeschi! Avete mai visto, però, il suo canale? È ricco di scatti inediti e di video, ma quello che ha maggiormente catturato la nostra attenzione è stato uno scatto che lo ritrae da giovanissimo. La foto, stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a suo corredo, risalirebbe al 1991, quindi a ben 30 anni. Voi, però, avete mai visto Vittorio Sgarbi da giovanissimo?

Vittorio Sgarbi da giovanissimo: l’avreste mai riconosciuto in questo scatto?

Risale a pochissime ore fa, lo scatto di Vittorio Sgarbi da giovanissimo. Chi di voi non l’ha mai fatto? Sono tantissime le persone che amano condividere scatti inediti sui rispettivi canali social ed anche l’amato e famoso critico d’arte è tra questi.

Il suo profilo Instagram, come dicevamo precedentemente, è ricco di scatti del tutto inediti. Tra questi, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di porsi su uno scatto in particolare, datato 1991. Con questa incantevole foto in bianco e in nero, Vittorio Sgarbi si mostra ai suoi sostenitori da giovanissimo, impressionando tutti. C’è chi, infatti, si complimenta per la bella foto e chi non perde occasione di poter sottolineare il suo fascino, seppure giovanissimo. Vi abbiamo incuriosito talmente tanto che adesso non vedete l’ora di vedere anche voi questo scatto? Ci pensiamo subito, eccolo qui:

È proprio lui: Vittorio Sgarbi da giovane! Diteci la verità: l’avreste riconosciuto?