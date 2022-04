Amici 21, LDA fa uno scherzo ai suoi compagni e spaventa Nunzio: “Io ho paura di queste cose, me ne devo andare”

Amici 21, LDA fa una scherzo ai suoi compagni di stanza e provoca la reazione di Nunzio: “Ho paure di queste cose, me ne devo andare”.

E’ iniziato il Serale della ventunesima edizione di Amici. Il talent show continua a riscontrare ascolti molto alti. Il pubblico si lascia coinvolgere dal talento degli allievi. Ballerini e cantanti sono giudicati da tre giudici d’eccezione, Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia. Il ‘trio’ dopo l’anno scorso è stato confermato anche quest’anno.

I ragazzi sono divisi in tre squadre ma vivono insieme in casetta da settembre. Spesso gli equilibri si rompono e subentra qualche scontro dovuto alle varie dinamiche che si creano sul ballo e sul canto. Non mancano ovviamente anche i momenti di gioco e di divertimento. LDA una notte ha colto la palla al balzo per fare una scherzo ai suoi compagni di stanza. Ma questo scherzo ha portato ad una forte reazione di Nunzio, il ballerino di latino americano.

Amici 21, LDA fa uno scherzo ai suoi compagni e spaventa Nunzio: “Me ne devo andare”

Gli Allievi di Amici sono entrati nella scuola a settembre e in tutti questi mesi hanno passato il tempo insieme in casetta. Rispetto agli altri anni non sono stati separati, proprio come l’anno scorso. Infatti abbiamo sempre visto che una volta formate le squadre venivano divisi ma già dalla ventesima edizione non è stato più così.

Hanno modo di stringere legami molto forti tra di loro. C’è anche qualche scontro ma si divertono e ridono tanto insieme. Nel daytime in onda nel pomeriggio su canale 5 viene mostrato cosa succede in settimana. LDA ha pensato bene di fare uno scherzo ai suoi compagni di stanza di notte. Scherzo che ha suscitato la forte reazione di Nunzio. Il cantante fingendosi sonnambulo ha spaventato Albe e Luigi ma in particolare il ballerino di latino americano.

“Io ho paura di queste cose, non ce la faccio”, ha esordito il ballerino che si muoveva spaesato e intimorito dalle movenze finte del cantante. Nunzio ha più volte chiesto ‘aiuto’: “Luca ti prego, torna in te… per favore, io me ne devo andare. Non ce la faccio. Ma lo vedete sto pazzo che sta a fare, redazione!“. Ad un certo punto però LdA vista anche la reazione di Nunzio ha chiuso il momento rivelando di essere in sè e di aver fatto solo uno scherzo: “Sto scherzando Nunzio, sono sveglio, era solo un gioco”. “Ma che c*** di scherzi sono alle tre e mezzo di notte? Tu ora te ne vai di là, tu non dormi qui”, ha commentato Nunzio ancora spaventato.