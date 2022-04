Giovedì 7 Aprile andrà in onda la seconda puntata di Don Matteo 13, le anticipazioni ci dicono che ci sarà un colpo di scena tra Anna e Marco.

Dopo la puntata d’esordio della settimana scorsa, Don Matteo è pronto a ritornare in onda con un nuovo e travolgente appuntamento. Proprio stasera, Giovedì 7 Aprile, ci sarà la sua seconda puntata. E, date le anticipazioni, vi confermiamo che sarà un appuntamento imperdibile.

Seppure sia iniziato da solo una settimana, Don Matteo 13 ha già conquistato tutti. La tredicesima stagione dell’amatissima serie tv, infatti, ha aperto davvero col botto. E tutte le novità che sono state previste per questi nuovi episodi ci fanno chiaramente intendere che siamo solo all’inizio. Nel corso delle prossime settimane, infatti, non solo assisteremo all’addio di Terence Hill, ma anche all’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle! In attesa di saperne di più, siete pronti a scoprire le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo in onda Giovedì 7 Aprile?

Don Matteo del 7 Aprile, anticipazioni: ritorno di fiamma tra Anna e Marco?

Avete seguito anche voi la prima puntata di Don Matteo ed adesso non vedete l’ora di sapere cosa accadrà nella seconda? Ebbene. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che l’appuntamento di Giovedì 7 Aprile con l’amatissimo parroco di Spoleto prevedrà un colpo di scena tra Anna e Marco. Capiamo insieme qualche cosa in più.

Nel corso del primo episodio di questa seconda puntata di Don Matteo, l’amatissimo parroco di Spoleto avrà a che fare con un giovane ragazzo Federico, che verrà accusato di omicidio. Il primo incontro tra loro sarà del tutto fortuito, ma da quel momento il prete deciderà di aiutare il ragazzo a dimostrare la sua innocenza. Ci riuscirà?

Nel secondo episodio, infine, si darà ampia importanza alle vicende di Anna e Marco, il quale sembra essere piuttosto combattuto tra la Capitana e Valentina, figlia del colonnello Anceschi. A far riavvicinare i due ex innamorati, però, è proprio il maresciallo Cecchini. Anna, infatti, è tormentata per la fine della sua storia d’amore con Sergio. E Severino, pur di aiutarla, chiederà a Marco di starle vicino. Tra i due, quindi, ci sarà un ritorno di fiamma? Chi lo sa!

Una puntata piuttosto coinvolgente, alla quale nessuno vi può rinunciare. Siete d’accordo?