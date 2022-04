Curiosi di scoprire le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo? Bruttissima notizia per Natalina: spiacevolissimo colpo.

È terminata da poco la seconda puntata di Don Matteo, eppure il suo amatissimo pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nel corso del terzo appuntamento, quello che andrà in onda – salvo imprevisti o cambi di programmazione dell’ultimo minuto – Giovedì 14 Aprile.

Piena di novità e clamorose new entry, la tredicesima stagione di Don Matteo sta continuando a conquistare tutti. aggiudicandosi lo scettro per gli altro del Giovedì sera. Tra qualche puntata, come ben sapete, assisteremo all’addio di Terence Hill all’amata serie tv, ma in attesa di questo momento scopriamo qualche cosa in più sulla terza puntata. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che non solo continueremo ad assistere ad un vero e proprio colpo di scena tra Anna e Marco, ma anche ad una spiacevolissima notizia che colpirà Natalina e condizionerà il suo buonumore.

Don Matteo, anticipazioni terza puntata: brutta notizia per Natalina

Come consueto, anche la terza puntata di Don Matteo non solo racconterà le vicende di ciascun suo protagonista, ma avrà come argomento centrale un caso da risolvere. Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni della terza puntata, sembrerebbe che a ricevere una spiacevolissima notizia nel corso di questo appuntamento sia proprio Natalina, simpaticissima ed amata perpetua del parroco di Spoleto. Procediamo con ordine.

Il primo episodio della terza puntata di Don Matteo si intitola Il sacrificio della regina ed ha come protagonista Natalina. La donna verrà a sapere della sparizione misteriosa di Olga Valon, una giovanissima campionessa russa di scacchi – che in quei giorni si sarebbe dovuta recare a Spoleto per una gara – che lei aveva adottato anni fa. La notizia desterà parecchia preoccupazione in Natalina, che è convinta che le sia potuto accadere qualcosa. Sarà davvero così? Chi lo sa! Badate bene, però: i colpi di scena non sono affatto finiti qui. Marco ed Anna sono sempre più vicini, tanto da far capire al buon Nardi di essere ancora innamorato di lei. I due, secondo voi, riusciranno ad essere quelli di una volta?

Vi perderete la puntata di Giovedì 14 Aprile? Noi assolutamente no!