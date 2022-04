Belen Rodriguez e Stefano De Martino: quello che è successo lascia tutti di stucco

Non si parla d’altro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sotto i riflettori: quello che è successo lascia tutti di stucco.

Nelle ultime settimane la sfera sentimentale di Belen Rodriguez è stata sotto l’occhio dei riflettori in riferimento alla sua storia con Stefano De Martino. Il gossip è impazzito dopo la diffusione di alcune immagini in cui venivano fotografati insieme in un resort.

In queste foto, che hanno avuto un grande seguito, i due camminavano mano nella mano, il tutto accompagnato da abbracci e tanti sorrisi. Successivamente più volte sono stati fotografati ma una conferma non c’è mai stata. Le voci si sono fatte però sempre più insistenti ma da parte di entrambi non c’è stata alcuna dichiarazione se non quella di Belen in cui diceva che la storia con De Martino aveva qualcosa ancora di non chiuso. Ma adesso, quello che è successo nelle ultime ore lascia tutti di stucco: entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le parole che lasciano tutti di stucco

Belen e Stefano De Martino si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, quando il conduttore lavorava come ballerino professionista. Da quel momento non si sono più separati e nel 2013 si sono sposati. Un amore coronato dalla nascita di Santiago.

Purtroppo nel 2015 è giunta la rottura ma nel corso di questi anni c’è stato un ritorno di fiamma e una nuova separazione. Nelle ultime settimane si sono fatte insistenti le voci su un presunto nuovo ritorno di fiamma tra i due dopo le foto in cui sono stati beccati insieme in un resort. Non ci sono state dichiarazioni da parte di entrambi e quindi nessuna conferma. Conferma che a quanto pare è arrivata dalla conduttrice. Belen Rodriguez nella puntata de Le iene di mercoledì 6 aprile nello spazio dedicato alle domande del pubblico, ha risposto ad una telespettatrice che ha scritto: “De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?“. E qui la Rodriguez non si è tirata indietro ed ha commentato la domanda.

Ha non solo confermato indirettamente il ritorno di fiamma ma ha anche esordito dicendo: “Ce la potresti fare perchè tra poco ci lasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Certo è che si tratta di un commento ironico ma queste sono state le parole che hanno a quanto pare ufficializzato la conferma del ritorno.