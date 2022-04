Brutta disavventura per l’ex velina in autostrada: “Siamo fot***i”, cos’è successo

Brutta disavventura per l’ex velina di Striscia la notizia in autostrada: “Siamo fot***i”, cos’è esattamente accaduto, da non credere.

Dopo il brutto episodio raccontato da Chiara Nasti sul suo canale social ufficiale, non possiamo fare a meno di raccontarvi della spiacevolissima disavventura di cui è stata protagonista l’ex velina di Striscia la notizia mentre era in autostrada.

Seppure abbia detto “addio” a Striscia la Notizia diversi mesi fa, l’ex velina del tg satirico di Antonio Ricci non perde mai occasione di poter comunicare coi suoi numerosissimi sostenitori. Spesso e volentieri, infatti, l’amato volto tv si diletta a condividere i suoi allenamenti, i suoi traguardi e i suoi viaggi, ma stavolta ha scelto di rendere parteci i suoi seguaci di qualcosa di molto diverso dal solito. Si tratta, infatti, di una spiacevolissima disavventura capitatole in autostrada mentre era in compagnia di alcuni suoi amici. A differenza di quello che avrebbero fatto in tantissimi nella sua situazione, l’ex velina non ha potuto fare a meno di trattenere le risate, a conferma di quanto tenti di trovare sempre del buono anche in circostanze “negative”.

Disavventura in autostrada per l’ex velina di Striscia: cos’è successo

Anche voi siete soliti condividere ogni cosa col vostro pubblico social? I nostri Vip, si! È proprio quello che, qualche ora fa, l’ex velina di Striscia la notizia non ha perso occasione di fare, raccontando ai suoi sostenitori la brutta disavventura capitata in autostrada a lei e ai suoi amici.

“Siamo fot***i”, sono proprio queste le parole che l’amico di Shaila Gatta ha espresso appeno resosi conto di quello che era appena capitato. Vi è mai successo di fare un lungo viaggio in auto e di fermarvi al primo autogrill per sgranchirvi un po’ le gambe e rifocillarvi un po’? È questo che, molto probabilmente, l’ex velina di Striscia ha fatto coi suoi amici nelle scorse. Fin qui tutto bene, oseremmo dire! Se non fosse per il fatto che, una volta fatto tutto quello che dovevano fare e pronti a ritornare in macchina, la compagnia si è resa conto che l’auto era parcheggiata dalla porta opposta dove si trovava in quel momento. E che era completamente impossibilitati ad avvicinarsi ad essa perché rimasta chiusa fuori. “Siamo usciti ed hanno chiuso l’autogrill”, ha detto l’ex allieva di Amici. Insomma, davvero inimmaginabile!

Fortunatamente, tutto è andato a buon fine. Proprio in queste ore, Shaila si è mostrata in un posto paradisiaco in compagnia del suo fidanzato ed alcuni amici.