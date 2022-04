Brutto episodio per l’amatissima e famosa Chiara Nasti: “Panico”, davvero impensabile quello che le è successo, scopriamo insieme i dettagli.

Uno spiacevolissimo episodio, quello che è accaduto a Chiara Nasti qualche giorno fa. E di cui la stessa influencer ed imprenditrice napoletana ha immediatamente tenuto aggiornati i suoi sostenitori.

Sappiamo benissimo che Chiara Nasti, così come tanti volti amatissimi di Instagram, è solita condividere ogni cosa col suo pubblico. Oltre a scatti in compagnia del suo nuovo compagno, l’influencer ama rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto quello che le succede nel corso delle giornate. L’ha fatto qualche giorno fa, quando ha spiegato cosa le è successo appena tornata a Roma – è proprio qui che adesso vive insieme al suo fidanzato -, ma l’ha ribadito qualche ora fa per aggiornarli sulle ultime novità. “Panico”, ha detto Chiara Nasti per raccontare cosa le è accaduto e qual è stata la sua reazione. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chiara Nasti, brutto episodio per lei: cos’è successo

A tutti è capitato di perdere qualcosa nella propria vita, no? C’è chi è un vero e proprio campione nello smarrire le chiavi di casa e chi, invece, lo è per essere solito a perdere il telefono. Ecco. È proprio questo quello che è accaduto appena arrivata a Roma a Chiara Nasti! Da quanto si apprende da alcune delle sue recentissime IG Stories, sembrerebbe che l’influencer ed imprenditrice napoletana abbia smarrito il suo telefono cellulare nel taxi e che non sia stata più capace di ritrovarlo!

Ai suoi sostenitori, infatti, Chiara Nasti ha raccontato di aver provato di tutto. A partire dalla funzione “trova il mio cellulare” fino a chiamare tutte le compagnie dei taxi, ma la splendida napoletana non è riuscita a trovare il suo telefono. Un bruttissimo episodio, soprattutto se si considera che su di essi adesso di è solito condividere ogni cosa. “Foto, Instagram, ti viene un infarto quando perdi un telefono, alla fine l’ho comprato nuovo”, ha detto, ringraziando i suoi followers per esserle stata vicino.

Tutto è andato per il meglio! Seppure non sia riuscita a ritrovare quello vecchio di appartenenza, Chiara Nasti ha comprato un nuovo telefono ed ha immediatamente aggiornato i suoi fan.