Ancora qualche ora ed uscirà i suoi nuovi episodi, ma ricordate com’è finito Elite 4? Non tutti ricordano questo colpo di scena.

Ve l’avevamo detto che Aprile 2022 sarebbe stato il mese delle grande uscite su Netflix, no? Tra qualche ora, saranno resi disponibili gli episodi della quinta stagione di Elite. A distanza di poco meno di un anno dal finale choc della quarta stagione, la serie tv ritorna con nuovi ed avvolgenti intrighi. Ricordate, però, com’è finito?

Se siete in trepidante attesa dei suoi nuovi episodi, ma non ricordate com’è finito Elite 4, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Attualmente, non sappiamo cosa accadrà in questa quinta stagione e contro chi o cosa i ragazzi di Las Encinas dovranno “combattere”, sappiate che il finale di stagione scorso è stato davvero impressionante.

Com’è finito Elite 4?

Così come tutte le altre stagioni scorsi, anche Elite 4 ha previsto l’ingresso di nuovi personaggi, ma soprattutto nuovi “misteri” da risolvere. Tutta la quarta stagione, infatti, è basata su una serie di flashbacks che mirano a portare a galla tutto quello che è successo durante la festa di Philippe al Club del Lago, durante la quale è stato rinvenuto il corpo di Ari nelle acque in fin di vita. Cosa è successo? Procediamo con ordine!

Nel corso della quarta stagione di Elite, il cast “classico” della serie tv ha dovuto fare spazio 5 ben nuovi personaggi. Stiamo parlando di Benjamin – nuovo rigoroso preside di Las Encinas, che ha rimpiazzato la mamma di Ander – Patrick, Mencia, Ari – i suoi tre figli con caratteri completamente diversi ed opposti tra loro – ed, infine, Philippe – principe francese che scappa dalla sua terra per sfuggire ad una reputazione non troppo piacevole. Ciascuno delle “new entry” si integra perfettamente con la parte restante del gruppo, diventando uno dei suoi protagonisti indiscussi. Patrick, ad esempio, inizia una relazione con Ander, ma anche con Omar. Mencia, invece, rappresenta la figlia un po’ ribelle, che ha determinato la morte di sua mamma e che a Las Encinas finisce in un giro poco buono. Ari è contesa tra Guzman e Samu. Infine, Philippe inizia una relazione con Cayetana.

Il colpo di scena choc che, senza alcun dubbio, non tutti ricordano, avviene proprio negli ultimi episodi di Elite, quando tutti gli studenti si ritrovano a festeggiare al Club del Lago. È propri qui che, infatti, tutti i nodi vengono al pettine. Il corpo di Ari, infatti, viene ritrovato in fin di vita. E si inizia a credere che il suo aggressore possa essere o Guzman o Samu, ma non è affatto così. A determinare la caduta nel lago di Ari, riducendola quasi alla morte, è Armando, l’uomo che spingeva Mencia ad avere dei rapporti intimi con lui e con i suoi amici in cambio di denaro. Ari, infatti, scopre la verità su sua sorella e minaccia Armando di raccontare tutto a suo padre. L’uomo, preso dalla rabbia, tenta di ucciderla, ma non ci riesce. Una volta rinvenuto il corpo della ragazza nelle acque del lago, però, Guzman scopre chi ha fatto del male alla sua ragazza, lo cerca disperatamente e lo uccide.

Chi ha detto addio alla serie tv

Se il finale di stagione ci lascia immaginare l’ingresso di nuovi personaggi – come, molto presumibilmente, Elodie Finel, la ragazza che Philippe chiama alla festa dopo essere stato respinto da Cayetana – ci da la certezza della totale assenza di due amatissimi personaggi. Dopo Guzman, che decide di abbandonare Las Encinas e di non confessare l’omicidio di Armando, anche Ander dirà “addio” ai suoi compagni.

Seguirete Elite 5? Noi non vediamo l’ora!