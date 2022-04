Csaba Dalla Zorza lontana dalle luci e senza trucco: com’è al mattino appena sveglia

Vi siete mai chiesti come Csaba Dalla Zorza senza trucco e lontana dalle luci? Com’è l’amato volto della tv al mattino appena sveglia.

Siamo abituati a vedere i nostri amatissimi personaggi dello spettacolo sempre col “trucco e parrucco” fatto, ma vi siete mai chiesti come siano al naturale?

Sono tantissime le celebrità nostrane che amano mostrarsi agli occhi dei loro sostenitori al naturale. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Cecilia Rodriguez e della famosissima Noemi, ma siete curiosi di scoprire com’è Csaba Dalla Zorza senza trucco? Attualmente in Cortesie per gli ospiti insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani, dopo l’addio di Diego Thomas, vanta di un successo davvero impressionante. A passare inosservati agli occhi dei suoi ammiratori non è soltanto l’incredibile savoir faire, ma anche la sua smisurata bellezza. A tal proposito, vi siete mai chiesti come sia al naturale? Spulciando sul suo canale Instagram, abbiamo rintracciato un suo scatto appena sveglia.

Csaba Dalla Zorza senza trucco: l’avete mai vista? Com’è lontana dalle luci

Sul suo canale social ufficiale, Csaba Dalla Zorza è davvero attivissima! Oltre a vantare un numero di followers davvero smisurato, il volto di Cortesie per gli ospiti non perde mai occasione di aggiornare i suoi sostenitori con scatti che la ritraggono nella sua realtà televisiva, ma anche quotidiana. Tra i tanti che sono stati caricati, ce n’è uno che ha maggiormente catturato la nostra attenzione. Sapete perché? La risposta è davvero semplicissimo: la bella Dalla Zorza si mostra completamente senza trucco! Uno scatto semplicissimo, ma che sottolinea la sua bellezza anche al naturale.

Se vi è mai capitato di immaginare Csaba Dalla Zorza al naturale, siamo pronti ad esaudire ogni vostro desiderio. Alcuni giorni fa, il “temutissimo” giudice di Cortesie per gli ospiti si è mostrata al suo pubblico appena sveglia ed ha conquistato tutti con la sua incredibile bellezza e semplicità.

Ancora distesa a letto e sotto le coperte, Csaba Dalla Zorza si è mostrata al suo pubblico appena sveglia. Davvero bellissima, vero? Che sia in video o meno, il volto di Cortesie per gli ospiti è sempre uno schianto.