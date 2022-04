GF Vip, si sposano! Dopo l’esperienza nella Casa arriva il grande annuncio dell’amatissimo concorrente del reality show di Canale 5.

È trascorso circa un mese dalla finalissima del GF Vip 6. Un’edizione fortunatissima, quella del reality show di Canale 5, che ha appassionato i telespettatori per ben sei mesi. E, ancora oggi, i telespettatori continuano a seguire le avventure dei ‘vipponi, attraverso social, interviste e apparizioni tv. Ebbene, proprio uno dei concorrenti più amati di questa edizione ha annunciato qualcosa di davvero emozionante: è pronto alle nozze!

La meravigliosa notizia è arrivata attraverso il settimanale Chi, il giornale diretto proprio dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini. Curiosi di scoprire qualcosa in più sulle nozze imminenti? L’ex gieffino ha rivelato anche quali dei suoi ex coinquilini della Casa saranno invitati: saranno soltanto due! Scopriamo tutti i dettagli!

Dal GF Vip all’altare: si sposano, magnifico annuncio dell’ex concorrente

Dopo il GF Vip è pronto per il matrimonio! Di chi stiamo parlando? Di uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del reality show! Non a caso si è classificato secondo, alle spalle della vincitrice Jessica Selassié. Si, parliamo proprio di Davide Silvestri, che a poche settimane dall’uscita dalla casa più spiata della tv ha confessato che è pronto a sposare la sua Lilli (Alessia Costantino)!

“Stiamo organizzando tutto, spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio”, ha raccontato l’attore intervistato da Chi. Davide ha spiegato di aver parlato della cerimonia che ha intenzione di organizzare proprio con la sua Lilì e con Barù, suo grande amico conosciuto nella casa del GF Vip. “Abbiamo pensato ad una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax”, ha aggiunto l’ex gieffino, che tra i testimoni non potrà rinunciare all’amatissimo cugino Kekko ( leader dei Modà).

Ma chi sarà invitato alle nozze tra i suoi ex coinquilini della casa del GF Vip?

Davide non ha dubbi: “Barù e Katia Ricciarelli, stop. È un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”. In attesa di scoprire di più sulle nozze, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di una vita felice insieme a questa meravigliosa coppi!