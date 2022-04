Isola dei famosi, avete visto la mamma di Marco Cucolo?

Marco Cucolo è un naufrago de L’isola dei famosi: chi è sua mamma e suocera di Lory Del Santo.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è partita da poche settimane ma ci ha già riservato diversi colpi di scena. Il primo è stato l’abbandono della naufraga Patrizia Bonetti. Durante una diretta aveva affrontato la prova del fuoco. Ilary Blasi nella successiva puntata aveva spiegato l’assenza di Patrizia, rivelando che per delle ustioni era sotto osservazione.

La scorsa volta però la stessa conduttrice ha fatto sapere che la Bonetti era rientrata in Italia. I concorrenti sono in coppia anche se alcuni su playa Sgamada sono ‘single’. Quando una coppia viene eliminata si scioglie e passa sull’altra spiaggia. Marco Cucolo è un naufrago di questa edizione e partecipa insieme alla sua compagna Lory Del Santo. Sono insieme da molto anni. Tra i due corrono tanti anni di differenza ma non è assolutamente un ostacolo per loro. Ma cosa sappiamo del concorrente? Avete mai visto sua mamma?

Isola dei famosi, avete mai visto la mamma di Marco Cucolo?

Marco Cucolo e Lory del Santo sono una coppia della nuova edizione de L’isola dei famosi. Sono insieme da molti anni. Marco ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial di diversi brand.

Ha recitato inoltre nella webserie The Lady di cui l’ideatrice, la regista e la sceneggiatrice è proprio la sua compagna. Diverse volte l’abbiamo visto nei salotti televisivi insieme a Lory per parlare della loro storia d’amore. Ma insieme hanno partecipato ad un altro reality. Nel 2016 Marco e Lory hanno partecipato a Pechino Express. Sono riusciti a posizionarsi sul podio classificandosi al terzo posto. Nella scorsa puntata in studio era presente anche sua madre: l’avete mai vista?

La donna è stata ripresa mentre Cucolo parlava di quanto successo tra Lory e gli altri naufraghi. A quanto pare diversi concorrenti hanno avuto da dire sul comportamento della naufraga. La mamma di Marco si chiama Pasqualina ed è una bellissima donna. Non è la prima volta che la vediamo in televisione. Negli anni passati l’abbiamo vista anche in alcuni filmati quando proprio la coppia era presente nelle trasmissioni.