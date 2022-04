La frecciata di Tomaso Trussardi nel giorno del suo compleanno

Tommaso Trussardi ha festeggiato il suo compleanno: in occasione dei dovuti ringraziamenti quella ‘frecciata’ non è passata inosservata

E’ stato ultimamente al centro dei titoli gossip per la separazione da Michelle Hunziker, oggi però Tomaso Trussardi cattura l’attenzione con uno scatto social nel quale non è certamente passata inosservata la sua frecciatina.. A chi sarà rivolta?

Le nozze, la nascita delle loro figlie, non c’è dubbio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si siano dati tanto amore ed abbiano condiviso molto insieme. Tuttavia le cose non sono andate come speravano e a loro storia è giunta al capolinea. I due hanno preso strade separate sebbene a legarli sia l’amore per le loro figlie.

Proprio ieri si è dato ai festeggiamenti del suo trentanovesimo compleanno. L’imprenditore Tomaso Trussardi ha festeggiato in compagnia di persone care, ha ricevuto tanti auguri da parte delle persone che lo circondano tuttavia qualcuno è però ‘mancato all’appello’. All’interno delle sue storie Instagram abbiamo potuto vedere la piacevole serata che l’ex marito della Hunziker ha trascorso. Diversi i messaggi di auguri che Tomaso Trussardi ha ricevuto nel corso della giornata, tuttavia il suo messaggio social ha più il sapore di una ‘frecciata‘.. Cosa ha scritto? Lo scopriamo subito!

Tomaso Trussardi festeggia i suoi 39 anni, la ‘frecciata social’ non è passata inosservata

All’Auditorium di Roma l’occasione è ghiotta per condividere un momento con gli amici più cari e spegnere le fatidiche 39 candeline. Al via i festeggiamenti per Tomaso Trussardi che si trova così a festeggiare il primo compleanno da single dopo la separazione con Michelle Hunziker.

Al momento dello spegnimento delle candeline però, l’imprenditore posta uno scatto social in cui non solo ringrazia quanti abbiano avuto un pensiero per lui mandando un messaggio di auguri: “Grazie a tutti per gli auguri. Anche a chi si è dimenticato“, scrive su una foto postata nelle sue Instagram Stories.

A chi avrà rivolto la sua ‘frecciata’ Tomaso Trussardi? Questo non ci è dato saperlo, che si tratti proprio della sua ex moglie? Forse Michelle avrà preferito inviare in privato gli auguri al suo ex marito piuttosto che condividerli via social, o forse no.