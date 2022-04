Matilde Brandi ci mostra casa sua: un ‘dettaglio’ non può passare inosservato

Matilde Brandi ci mostra la sua casa ma c’è un ‘dettaglio’ che non passa inosservato e a svelarlo è proprio lei.

Matilde Brandi è una famosissima ballerina, una brillante conduttrice ed è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl ha partecipato alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Fu eliminata nel corso dell’undicesima puntata.

Ha uno stile pazzesco e modi di fare molto eleganti ben evidenti anche attraverso il suo canale social. Cura infatti il suo instagram pubblicando scatti di vario tipo. E sono molte le foto in cui appare in tutto il suo splendore mostrando degli outfit che fanno sempre impazzire chi la segue. E non sono pochi i fan attenti alle sue mosse social dato che sono oltre 500 mila i follower. Grazie alle foto che condivide possiamo ammirare anche alcuni spazi della sua casa. C’è un dettaglio che lei stessa ha svelato che ci fa capire molto di lei.

Matilde Brandi mostra la sua casa, ma c’è un ‘dettaglio’ che non può passare inosservato

Coreografa, ballerina, conduttrice e showgirl, Matilde Brandi ha un curriculum pienissimo. Ha iniziato nel mondo dello spettacolo molti anni fa. Sono tanti i lavori svolti. Nel 2020 l’abbiamo vista in un ruolo diverso, nelle vesti di concorrente al GF Vip ed il suo è stato un percorso intenso.

E’ molto attiva sui social dove è seguita da oltre 500 mila follower ed è proprio sulla sua pagina instagram che possiamo ammirare tutte le foto che pubblica. Grazie a questi scatti è possibile vedere anche alcuni spazi della sua bellissima dimora. Sembrerebbe che abbia preferito per la sua casa colori chiari. Il terrazzo è uno dei pezzi forti, con vista sulla Capitale. Ma a quanto pare c’è un altro pezzo forte, molto bello. E c’è un dettaglio a cui bisogna fare attenzione:

La showgirl ha un camino modernissimo di Edilkamin Italia Official, e lei stessa ha svelato che lo accende sempre. Ma il dettaglio di cui vi parliamo è un altro, guardate bene in alto: avete notato qualcosa? Il disegno del mobile in alto cattura l’attenzione perchè è molto particolare e bello e a tal proposito ha svelato: “Il disegno del mobile che mi hanno accuratamente costruito sopra è mio”. Sembrerebbe che di qualità alla bella conduttrice non manchino e di questo ne eravamo già sicurissimi.