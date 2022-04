Nek, l’annuncio di Filippo Neviani arriva a sorpresa: ecco le sue parole, apparse nel suo ultimo post condiviso sui social.

Ha spento le sue 50 candeline lo scorso gennaio e da ben 30 anni emoziona il pubblico con la sua musica e la sua voce. Nek non ha bisogno di presentazioni: è uno dei cantautori più amati del nostro Paese. Da Laura non c’è a Sei grande, da Se io non avessi te a Ci sei tu: Filippo Neviani ha dato vita a innumerevoli hit di grandissimo successo. E non tutti sanno che Nek è una star anche sui social!

L’artista originario di Sassuolo ha un profilo Instagram seguito da un milione di followers! È proprio lì che, qualche ora fa, Nek ha condiviso un post che non è passato affatto inosservato. Le sue parole hanno letteralmente fatto impazzire i suoi sostenitori, che non hanno perso tempo a commentare il post, esprimendo tutto il loro entusiasmo. Curiosi di scoprire cosa ha annunciato? Vi sveliamo tutto!

Annuncio a sorpresa di Nek: le parole del cantante arrivano sui social

È un anno speciale, questo, per Nek. Il 6 gennaio del 2022, il cantautore ha compiuto 50 anni, anche se, a vederlo, sembra che il tempo non sia mai trascorso! Dall’inizio della sua illustre carriera, invece, sono trascorsi ben 30 anni! E, proprio in occasione di questo importante traguardo, l’artista sta preparando una grande sorpresa per i suoi affezionati fan.

“Progetti importanti che sono all’orizzonte”, ha scritto Nek nella didascalia all’ultimo post condiviso su Instagram. Poche parole, seguita dall’hashtag “nek30anni”, dedicato proprio ai suoi 30 anni di carriera. Ma cosa bolle in pentola? Al momento, il cantautore non ha svelato di più, lasciando i suoi seguaci sulle spine. Una pioggia di likes e commenti ha invaso i post del cantante e in tantissimi non hanno nascosto l’impazienza di conoscere qual è la novità in arrivo. “Non vedo l’ora di saperne di più”, “Che ansia, ti aspetto prestissimo e con tutto il cuore”, “Mi batte il cuore perché so già che sarà una cosa meravigliosa”: questi sono solo alcuni dei commenti presenti sotto il post dell’amatissimo cantautore.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa bolle in pentola e qual è la sorpresa che Nek ha in serbo per i suoi fan. E voi, cosa aspettate a seguirlo?