Raoul Bova è un attore amatissimo ma com’era da bambino? Vi innamorerete di questo tenerissimo scatto, diamo un’occhiata!

Un papà ed un compagno di vita amatissimo, ma tutti conosciamo Raoul Bova per il personaggio televisivo che è diventato nel corso di questi anni. Dagli esordi ad oggi è sempre stato uno degli attori più belli nel mondo dello spettacolo italiano.

Tuttavia come ben sappiamo, prima di fare il suo esordio davanti la telecamera come attore, Bova ha un passato da nuotatore. Un grandissimo sportivo che alla sola età di 15 anni si è aggiudicato il titolo di vincitore nel Campionato italiano giovanile di 100 metri dorso. Decide però di esordire nel mondo dello spettacolo. E’ impossibile non ricordarlo nel ruolo di ‘Marco’ in uno dei film più amati degli anni ’90 “Questo piccolo grande Amore” con Barbara Snellenburg nei panni della Principessa Sofia. Da quel momento sono ormai trascorsi un bel po’ di anni ed il noto attore ha potuto così aggiungere varie voci all’interno del suo curriculum artistico grazie ai ruoli interpretati sulla scena.

Oggi veste i panni di ‘Don Massimo’ nell’amatissima Fiction in onda su Rai 1, Don Matteo. Terence Hill ha deciso di posare la tonaca e ritirarsi dalle scene. Ma l’amatissimo attore ha subito accettato di vestire quei panni e cimentarsi in questo nuovo ruolo!

Ma se facessimo un tuffo del passato e pensassimo a Raoul Bova da bambino come ce lo immagineremmo? Beh, lasciamo da parte l’immaginazione perché a rivelarcelo è questo dolcissimo scatto!

Raoul Bova, vederlo da bambino vi scioglierà il cuore: scatto dolcissimo

Oggi quel bambino è cresciuto, Raoul Bova ha oggi 50 anni ma chi glieli darebbe mai? E’ un attore amatissimo e possiamo dirlo, è considerato un vero e proprio sex symbol! Raoul Bova a sua insaputa ha conquistato i milioni di cuori delle telespettatrici che dal suo esordio televisivo non hanno mai perso una sua sola apparizione in Tv.

Ma avete mai visto Raoul Bova da bambino? Se no, come ve lo immaginereste? Noi proprio come appare in questo dolcissimo scatto! Sguardo furbo e scaltro ed un sorriso pronto a farsi perdonare qualsiasi ‘marachella’!

Eh beh è proprio il caso di dirlo, Raoul Bova da bambino era già un dolcissimo rubacuori non trovate?