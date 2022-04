Avete mai visto le sorelle di Ilary Blasi? Chi sono e cosa fanno nella vita

Ilary Blasi è una conduttrice amatissima, ma avete mai visto le sue sorelle? Chi sono e di che cosa si occupano: non tutti lo sanno.

Se dovessimo stilare una classifica di tutti i volti più amati della televisione italiana, Ilary Blasi sarebbe tra coloro che occuperebbero i primi posto. Spontanea, genuina e solare, sono questi alcuni degli aggettivi che descrivono la conduttrice e che, senza alcun dubbio, rappresentano la chiave del successo.

Se dal punto di vista professionale e privato, conosciamo ogni cosa di Ilary Blasi, cosa sappiamo sulla sua famiglia d’origine? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di un retroscena impensabile che riguarda suo padre e vi abbiamo ampiamente descritto il lavoro di sua madre, che non ha nulla a che fare con il mondo della tv e dei riflettori, cosa occorre sapere sulle sue sorelle? Legatissima alla sua famiglia, la bella Blasi si mostra spesso e volentieri in compagnia di Silvia e Melory – questo è il loro nome -, a testimonianza di quanto il loro legame sia indissolubile. Siete pronti, però, a conoscere ogni cosa sul loro conto?

Che cosa fanno nella vita le sorelle di Ilary Blasi?

Stasera ci sarà una nuova puntata de L’isola dei famosi. Ed anche noi, così come voi, non vediamo l’ora che possa iniziare per vivere delle nuove e travolgenti emozioni che sono l’adventure reality di Canale 5 è solito darci. In attesa di scoprire cosa accadrà in diretta, però, ci è venuta la curiosità di conoscere Ilary Blasi nel profondo. Vi siete mai chiesti, ad esempio, qualche cosa in più sulle sue sorelle? Scopriamo insieme chi sono e di che cosa si occupano.

Come dicevamo precedentemente, Ilary Blasi può sempre contare sull’affetto e sul supporto della sua mamma e del suo papà, ma anche delle sue due sorelle. Loro si chiamano Silvia e Melory. Seppure molto somiglianti tra loro, le due splendide donne hanno scelto un lavoro totalmente differente da quello della padrona di casa de L’Isola dei famosi. Di Silvia, però, non abbiamo moltissime informazioni, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo. Di Melory, invece, sappiamo che è un ortottista e assistente di oftalmolgia, ma che di recente ha annunciato di essere rimasta disoccupata.

Sono davvero bellissime, vero?