Stasera tutto è possibile, arriva un annuncio a sorpresa: nessuno l’avrebbe immaginato

Stasera tutto è possibile, arriva un vero e proprio annuncio a sorpresa: nessuno l’avrebbe mai immaginato, cosa è successo.

Avete seguito anche voi l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile? In concomitanza con il finale di stagione choc di Studio Battaglia, Stefano De Martino è stato al timone dell’ultimo appuntamento del divertentissimo show di Rai Due.

Completamente dedicata alla natura, l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ha regalato delle ore spensierate e divertenti al suo pubblico. Gli ospiti, come raccontato anche in un nostro articolo, sono stati sbalorditivi. Ed ognuno di loro ha fatto sì che l’ultimo appuntamento dello show fosse indimenticabile. Che ne sarà, però, del programma? Si vocifera che Stefano De Martino – dopo aver rifiutato la conduzione di Made in Sud – sia pronto a nuove avventure. In attesa di avere qualche informazione in più in merito, c’è una sorpresa che non possiamo fare a meno di nascondervi. A distanza di qualche istante dalla fine dell’ultima puntata, infatti, è apparso un annuncio fantastico sui canali social di Rai Due. Di che cosa si tratta? Scopriamolo!

Stasera tutto è possibile, annuncio a sorpresa: chi l’avrebbe detto?

In onda dal 2018, Stasera tutto è possibile si è dimostrato sin da subito un programma di successo. Ricco di sfide ed ospiti impressionante, lo show ha avuto due conduttori d’eccezione nel corso delle sue quattro edizioni: Amadeus e Stefano De Martino. Qualche ora fa, si è conclusa la seconda dell’ex ballerino di Amici, ma avete visto cosa accadrà la settimana prossima? Si tratta di una vera e propria sorpresa!

Martedì 5 Aprile è andata in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, ma non disperatevi: è in arrivo una fantastica notizia! Subito dopo l’ottavo appuntamento del programma, sui canali social di Rai Due è apparso un vero e proprio annuncio a sorpresa! Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ve lo assicuriamo, ed è proprio questo il motivo che ha spinto il suo pubblico ad esultare. Di che cosa si tratta? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Seppure la quarta edizione di Stasera tutto è possibile sia giunta al termine, per un altro Martedì avrete la possibilità di rivedere i suoi momenti più imperdibili nella puntata “Il meglio di…”. Noi, inutile dirlo, la seguiremo. Voi?