Stefano De Martino non solo ballerino e presentatore? Cosa abbiamo scoperto

Stefano De Martino non solo ballerino e presentatore? Cosa abbiamo appena scoperto sull’attuale giudice di Amici.

Stefano De Martino dopo gli esordi ad Amici di Maria De Filippi non si è più fermato. E’ entrato a far parte del mondo dello spettacolo ed è tra i personaggi di punta degli ultimi anni. Ha cominciato a muovere i primi passi proprio come ballerino ma dopo qualche anno la sua carriera ha preso una strada diversa.

Adesso lavora come conduttore. Dal 2019 è al timone del programma di successo Stasera tutto è possibile. In ogni puntata sono diversi gli ospiti famosi e tutti devono affrontare delle prove. Il divertimento è sempre assicurato. Ma abbiamo notato un dettaglio che ci porta a pensare che De Martino oltre ad essere un ballerino e un presentatore si cimenti anche in altri, o almeno sembrerebbe che si diletti in un ambito diverso: vediamo di cosa si tratta.

Stefano De Martino non solo ballerino e presentatore? I dettagli sono ben evidenti

Con ben 4 milioni di follower che lo seguono sul suo canale social sicuramente i movimenti di Stefano De Martino non passano inosservati. I suoi fan sono molto attenti a tutti i minimi dettagli. Tutti gli scatti pubblicati, dai momenti al mare a quelli personali insieme a suo figlio Santiago sono sempre accolti da migliaia di like e commenti.

Ed è proprio guardando con attenzione le sue foto social che abbiamo notato un dettaglio che, forse, i suoi follower avranno già visto. In una foto pubblicata di recente è fotografato il cane del conduttore a casa. Osservando lo spazio intorno non abbiamo non potuto notare che c’è un pianoforte. La domanda allora sorge spontanea: De Martino oltre al ballerino e al presentatore vorrebbe diventare anche un musicista?

Le opzioni sono diverse e tutte molto probabili. Potrebbe essere che il conduttore si diletti a suonare il pianoforte. Ma c’è anche una seconda opzione, ovvero lo strumento musicale potrebbe essere stato messo lì solo per abbellire la stanza. Voi cosa ne pensate? Difficile pensare che possedendo un pianoforte non si appresti comunque ad usarlo e ad imparare a suonare, non trovate?