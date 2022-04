Terribile dramma a Beautiful: l’amatissimo personaggio muore, i fan sono sconvolti; cosa sta accadendo nelle puntate americane della soap.

Da diverse settimane, in America, si parla di un colpo di scena che avrebbe cambiato per sempre le vite dei protagonisti di Beautiful. Qualcosa di estremamente scioccante, come aveva confermato anche il produttore della serie. Ebbene, il momento è arrivato: nelle puntate attualmente in onda negli USA è accaduta qualcosa di incredibile.

Uno dei protagonisti assoluti della soap saluterà il pubblico nel modo più drammatico possibile: morirà! Ad ucciderlo un colpo di pistola… Un colpo di scena che lascerà tutti senza fiato e che, come si legge tra i primi commenti sul web, ha ferito moltissimo i telespettatori americani. Se non temete spoiler e volete sapere in anteprima cosa è successo, continuate a leggere!

Beautiful, un amatissimo personaggio muore: colpo di scena terribile nella soap

Tra le puntate di Beautiful in onda in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma se volete scoprire l’ultima, drammatica, novità siete nel posto giusto. Nelle ultime puntate si è consumato un vero e proprio dramma a Los Angeles: uno dei personaggi più amati della soap ha perso la vita. E nel modo più atroce possibile: a sparargli è stata la sua mamma biologica!

Parliamo di Finn, il medico che da qualche tempo è al fianco di Steffy Forrester. Il ragazzo si intrometterà in uno scontro tra Steffy e Sheila Carter e proprio quando quest’ultima punterà la pistola contro la moglie, Finn le farà da scudo, ricevendo il colpo. Un colpo che poco dopo si rivelerà fatale! Un vero e proprio dramma, ma non l’unico: per impedire a Steffy di chiamare i soccorsi, Sheila ferirà anche lei! E anche la figlia di Ridge e Taylor si ritroverà in condizioni critiche…

A trovare i due ragazzi feriti sarà Deacon Sharpe, che però arriverà sul luogo della sparatoria quando Sheila sarà già andata via… Nessuno, quindi, in un primo momento conoscerà il colpevole dell’accaduto.

I fan americani sono distrutti: la storia d’amore tra Steffy e Finn aveva incantato il pubblico, felice che, finalmente, la giovane Forrester avesse trovato il vero amore. Un dramma che, inevitabilmente, cambierà per sempre gli equilibri della soap. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.