Ultima Fermata, avete visto il profilo Instagram di Stefania? Resterete incantati dalla bellezza della protagonista della trasmissione di Canale 5.

È stata una delle protagoniste assolute della puntata di ieri, mercoledì 6 aprile 2022, di Ultima Fermata. Parliamo di Stefania, che è arrivata nella trasmissione di Canale 5 per risolvere i suoi problemi con Luca. Quest’ultimo l’ha tradita in passato e, da quel momento, lei è estremamente gelosa. Per scoprire come si concluderà il loro percorso bisognerà attendere la prossima puntata, nel frattempo c’è una curiosità per voi!

In molti, guardando la puntata, si saranno chiesti come trovare Stefania sui social. Ebbene, abbiamo trovato il suo ( seguitissimo) profilo Instagram. Ecco tutte le informazioni!

Stefania è una delle protagoniste di Ultima Fermata: eccola su Instagram

Luca e Stefania decideranno di uscire da Ultima Fermata insieme o le loro vite proseguiranno su due binari diversi? La turbolenta storia della coppia è stata raccontata nella puntata di ieri dello show di Maria De Filippi, ma il confronto finale sarà trasmesso solo mercoledì prossimo. Luca sarà riuscito a riconquistare la fiducia della sua dolce metà?

In attesa di scoprirlo abbiamo dato un’occhiata ai social della coppia! Come raccontato più volte nel programma, i due sono proprietari di diversi negozi di abbigliamento: è proprio con una delle commesse che Luca ha tradito Stefania in passato. Su Instagram, trovate l’account ufficiale dello store digitando “DonnaStef”, mentre il profilo personale di Stefania Pellicoro, seguito da ben 18 mila followers, ha il seguente nickname: “Stefdonnastef”.

Sul canale potrete trovare diversi scatti della bellissima Stefania, anche in compagnia di Luca ( che su Instagram potete trovare digitando “Lucasantoiemma“). Ecco una delle tante foto postate da Stefania sul suo profilo:

Eh si, una bellezza incantevole, che lo stesso Luca riconosce, nonostante Stefania lo definisca un “piacione”, sensibile al fascino di tutte le donne. Come finirà tra la coppia dopo l’esperienza a Ultima Fermata? La loro storia d’amore proseguirà o la profonda gelosia di Stefania si rivelerà un ostacolo insormontabile? Non ci resta che attendere mercoledì prossimo per una nuova, ricchissima, puntata di Ultima fermata. Non perdetevela!