Uomini e Donne, la nuova corteggiatrice Aurora ha stregato il tronista Luca Salatino: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Un colpo di scena inaspettato nel trono classico di Uomini e Donne. Il percorso di Luca Salatino nella trasmissione sembrava aver preso una direzione ben precisa: il romano si era concentrato sulla conoscenza di due corteggiatrici, Lilli e Soraia. All’improvviso, però, è arrivata Aurora!

In studio, il tronista ha raccontato di essere uscito una sola volta con la nuova corteggiatrice, ma di esserne rimasto molto colpito. Tra i due c’è stato un feeling e una complicità mentale difficile da trovare, ha raccontato Luca. È per questo motivo che il tronista ha intenzione di proseguire il percorso anche con lei. Ma guardatela bene… non è la prima volta che la vediamo in tv!

Uomini e Donne, Aurora è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino: l’abbiamo già vista nel programma

Aurora fa tremare Soraia e Lilli! Con grande sorpresa, Luca Salatino ha ‘inserito’ una nuova corteggiatrice nel suo percorso sul trono. Sembrava essere una “lotta a due” tra Soraia e Lilli, ma nella scorsa puntata è arrivata Aurora. E, a quanto pare, il tronista è rimasto più che colpito da lei: la loro prima esterna è andata benissimo ed entrambi hanno ammesso di aver provato qualcosa di forte. “Ci siamo detti molto con gli occhi”, aggiunge la nuova corteggiatrice. Ma cosa sappiamo di lei?

Ebbene, i dettagli su di lei sono ancora sconosciuti, ma i fan più attenti hanno notato qualcosa! Sui social, infatti, in molti hanno sottolineato come quella di Aurora fosse una faccia conosciuta… Si, perché la ragazza è già apparsa nel programma! Quando e come? Era tra le corteggiatrici del tronista napoletano Alessandro Zarino! Con lui niente lieto fine: con Luca sarà a volta buona per lei per trovare il vero amore?

Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione per scoprire come proseguirà il percorso di Aurora e se sarà proprio lei a rubare il cuore a Luca! Appuntamento su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14 e 45.