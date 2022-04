Vanessa Incontrada senza trucco e filtri: la bellezza per lei è al naturale

Senza trucco e senza filtri, com’è Vanessa Incontrada? Una bellezza tutta al naturale! Impossibile non restarne incantati!

Avrete tutti seguito la splendida fiction andata in onda su Canale 5 nel mese di febbraio 2022, Fosca Innocenti che ha visto protagonista Vanessa Incontrada, ricordate come è finita? Un curriculum però molto ampio e ricco quello della fantastica attrice.

Da sempre Vanessa Incontrada si è contraddistinta sul piccolo e sul grande schermo per la sua estrema semplicità con la quale ha conquistato il pubblico ed i milioni di italiani che non hanno perso una sua apparizione sulla scena. Una semplicità che la accompagna da sempre e che potremmo dire sia proprio la sua caratteristica principale!

Seguitissima non solo in tv ma anche sui social, Vanessa Incontrada ama interagire con la sua schiera di followers quotidianamente postando scatti e diversi contenuti che la ritraggono in compagnia della sua splendida famiglia o quelli in cui appare più bella che mai senza trucco e senza alcun filtro. L’avete mai vista così? E’ davvero meravigliosa!

Vanessa Incontrada, bellezza tutta al naturale: l’attrice senza filtri e senza trucco

Sui social è seguitissima ed è proprio sulla piattaforma di Instagram, che possiamo trovare scatti inediti della nostra attrice, conduttrice e modella italo-spagnola. Non solo scatti che la vedono ritratta nei diversi ruoli dei personaggi che ha interpretato in tv.

Quelli che più catturano l’attenzione sono però gli scatti in cui l’attrice si mostra tutta al naturale. Non c’è trucco, non c’è inganno! Vanessa Incontrada senza trucco è davvero meravigliosa, e questo scatto come tanti altri che possiamo trovare nel suo profilo social ne è la piena dimostrazione!

Un sorriso incantevole, lentiggini, occhi grandi e dolcissimi, Vanessa Incontrada è da sempre una vera icona di bellezza ed anche senza un filo di trucco incanta tutta la sua community!

Un grande esempio ed un grande messaggio che l’attrice cerca di trasmettere, e cioè che bisogna amare sé stessi così come si è! Non trovate sia davvero bellissima?