Beautiful, torna un’amatissima protagonista ma il motivo è drammatico: cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto: al centro della trama c’è il tradimento di Liam e Steffy, con conseguente gravidanza della figlia di Ridge Forrester. I telespettatori sono col fiato sospeso: quale sarà l’esito del test di paternità? Il padre del piccolo è Liam o Finn? Ma questo è solo uno dei tantissimi colpi di scena in arrivo.

Le anticipazioni provenienti dall’America, infatti, annunciano novità davvero incredibili. Molte delle quali drammatiche… E, proprio in un momento delicatissimo, rivedremo in scena uno dei personaggi più amati della soap. Un protagonista storica! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Un’amatissima protagonista torna a Beautiful: il motivo è tragico

Tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, siamo in grado di rivelarvi il drammatico colpo di scena che ha letteralmente sconvolto i telespettatori americani. Uno dei personaggi più amati della soap è morto!

Si tratta di Finn, che perderà la vita dopo esser stato ferito da un colpo di pistola: a sparargli, involontariamente, è stata proprio la madre biologica, Sheila Carter. La donna, in realtà, voleva colpire Steffy, ma il dottore, per proteggere la sua metà, è stato colpito mortalmente. Ma non è tutto: per evitare che chiamasse i soccorsi, dopo aver ferito Finn, Sheila porta a termine il suo intento e spara anche a Steffy! Anche la giovane Forrester sarà ridotta in fin di vita e sarà in condizioni critiche in ospedale. Ebbene, è proprio nel corso di queste puntate che ritroveremo Bridget Forrester!

Come sappiamo, la figlia di Brooke e Eric è un medico ed è tornata a Los Angeles, a quanto pare temporaneamente. Nelle immagini delle puntate americane, si vede che sarà proprio Bridget ad occuparsi di Steffy sul letto d’ospedale:

Quello che tutti si chiedono, adesso, è se Steffy riuscirà a salvarsi e, soprattutto, come reagirà alla notizia della morte del suo amato Finn. Un colpo di scena che ha addolorato molto i telespettatori della soap, assolutamente contrari alla scelta di separare la coppia in un modo così crudele. E voi, state seguendo le puntate italiane?